Ρέθυμνο: Σχέδιο για ασφαλέστερες σχολικές διαδρομές μέσα από τη συνεργασία επτά ευρωπαϊκών εταίρων

Τη δημιουργία ασφαλέστερων και πιο προσβάσιμων σχολικών διαδρομών επιδιώκει ο Δήμος Ρεθύμνης, αξιοποιώντας το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης που διαμορφώθηκε μέσω του ευρωπαϊκού έργου Schoolhoods. Στόχος είναι να ενθαρρυνθεί η μετακίνηση των μαθητών με βιώσιμους τρόπους, να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια γύρω από τα σχολεία και να αναβαθμιστεί ο δημόσιος χώρος στις σχολικές γειτονιές.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του δήμου, η εμπειρία και τα αποτελέσματα του έργου παρουσιάστηκαν στο Urbact City Festival 2026, που πραγματοποιήθηκε από τις 28 έως τις 30 Σεπτεμβρίου στη Λευκωσία. Ο Δήμος Ρεθύμνης συμμετείχε ως επικεφαλής εταίρος του δικτύου, στο οποίο συνεργάστηκαν επτά ευρωπαϊκοί φορείς.

«Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης που διαμορφώσαμε, αλλά και οι συνεργασίες που αναπτύχθηκαν με την εκπαιδευτική κοινότητα και τους τοπικούς φορείς, αποτελούν τη βάση για τα επόμενα βήματά μας», ανέφερε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Θεμάτων, Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας Άγγελος Μάλας. Όπως επισήμανε, επιδίωξη είναι να αξιοποιηθεί η εμπειρία του προγράμματος και να ενισχυθούν οι συνεργασίες, ώστε να συνεχιστεί η προσπάθεια για ασφαλείς και βιώσιμες σχολικές μετακινήσεις στο Ρέθυμνο. Στη διοργάνωση της Λευκωσίας, το Schoolhoods συμμετείχε σε δύο θεματικές συνεδρίες, με αντικείμενο τη νεολαία και την κινητικότητα. Ο συντονιστής του έργου για τον Δήμο Ρεθύμνης Βασίλης Μυριοκεφαλιτάκης συμμετείχε σε συζήτηση με εκπροσώπους της Σκαβίνα και της Πάρμας για τη δημιουργία δημόσιων χώρων φιλικών προς τους νέους, τη συμμετοχή τους στον σχεδιασμό της πόλης και τη δυνατότητα ασφαλούς και αυτόνομης μετακίνησής τους. Παράλληλα, στη συνεδρία για την κινητικότητα εξετάστηκαν οι δυσκολίες μετάβασης από τον σχεδιασμό στην εφαρμογή, καθώς και οι προϋποθέσεις για να συνεχίζονται οι δράσεις μετά την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.

Για το Ρέθυμνο, το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει την εξέταση των προτεινόμενων παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης και τη διατήρηση της συνεργασίας με τα σχολεία και τους τοπικούς φορείς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συμμετοχή των παιδιών και των νέων στη διαμόρφωση ασφαλέστερων σχολικών γειτονιών. Το Schoolhoods συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του προγράμματος Urbact IV. Στο δίκτυο συμμετείχαν, μαζί με τον Δήμο Ρεθύμνης, ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης του Μπρασόβ της Ρουμανίας και οι πόλεις Ζαντάρ της Κροατίας, Σκαβίνα της Πολωνίας, Τούρκου της Φινλανδίας, Μπρνο της Τσεχίας και Πάρμα της Ιταλίας.

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