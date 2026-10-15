Μία γυναίκα: Η ληστεία στο σπίτι, τρομοκρατεί την Μαρίνα και τα παιδιά

Τι θα δούμε απόψε στη σειρά Μία γυναίκα;

Επεισόδιο 5ο: Η ληστεία στο σπίτι, τρομοκρατεί την Μαρίνα και τα παιδιά. Τα χρήματα της Μπέττυς, κάνουν φτερά. Η Ελισσάβετ δεν ξέρει πώς να αντιμετωπίσει τις κρίσεις της Εύας. Τρέμει και υποχωρεί στις απαιτήσεις της. Η Εύα πλησιάζει κρυφά την Χαρά στο διάλειμμα. Μια πρόταση για τηλεοπτικό πορτραίτο του Κωστή, τον αναπτερώνει. Η Ελισσάβετ αρνείται να συμμετάσχει και τον πληγώνει. Ο Σταύρος όμως την πείθει . Η Ελένη μιλά στην Μαρίνα για τις βλέψεις της με τον Αντώνη. Η Ελισσάβετ θυμάται την κακοποίησή της απ’ τον πατέρα της Μαρίνας. Η Εύα συγκρούεται με το boss, ενώ η Μπέττυ καλεί την Μαρίνα στα εγκαίνια του νέου χάι μπαρ που της άνοιξε ο Αργύρης. Ο Μάρκος πέφτει ξανά πάνω στην Εύα που κάνει πως δεν τον ξέρει. Μια έντονη ζαλάδα, κάνει την Μαρίνα να δεχτεί ξανά τη φροντίδα του Γιάννη, αλλά η επιμονή του να τη συνδράμει την θυμώνει και του επιτίθεται. Στο νοσοκομείο, η Μαρίνα γνωρίζει τον Κυριάκο που ανησυχεί για τα συμπτώματά της και της προτείνει εξετάσεις. Η Μαρίνα τρομοκρατείται και το σκάει. Η Ξένια ειδοποιεί τον Γιάννη κι εκείνος την ψάχνει στην καινούρια γειτονιά. Πέφτει πάνω στον Μάρκο που του επιτίθεται άγρια μπροστά στα μάτια της Μαρίνας.

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