ΟΦΗ: Γλίτωσε την τιμωρία έδρας - Πρόστιμο 50.000 ευρώ στην Κρητική ομαδα

Με χρηματικό πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ τιμωρήθηκε ο ΟΦΗ από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Super League, για το περιστατικό επίθεσης οπαδού του σε αστυνομικό, στο περιθώριο της αναμέτρησης με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Οι «ασπρόμαυροι» βρέθηκαν ενώπιον του αθλητικού δικαστή, αντιμετωπίζοντας τον κίνδυνο ιδιαίτερα αυστηρών κυρώσεων, καθώς το σχετικό κατηγορητήριο προέβλεπε, πέρα από το χρηματικό πρόστιμο, ακόμη και ποινή διεξαγωγής αγώνων χωρίς την παρουσία φιλάθλων.

Τελικά, σύμφωνα με τα δεδομένα της απόφασης που ανακοινώθηκε, ο ΟΦΗ καλείται να καταβάλει 50.000 ευρώ, αποφεύγοντας την τιμωρία της έδρας του. Σίγουρα μέτρησε στην απόφαση αυτή, η κίνηση του ΟΦΗ να επιβάλλει τριετή αποκλεισμό στον ανεγκέφαλο φίλαθλο του.

Πρόκειται για θετική απόφαση για την ομάδα της Κρήτης, η οποία διατηρεί τη δυνατότητα να αγωνιστεί μπροστά στους φιλάθλους της στις επόμενες εντός έδρας αναμετρήσεις της.

Η υπόθεση αφορά το περιστατικό που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ΑΕΚ, όταν φίλαθλος του ΟΦΗ φέρεται να χτύπησε αστυνομικό. Για την ίδια υπόθεση, η ΠΑΕ είχε κληθεί σε απολογία με βάση διατάξεις του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ που προβλέπουν βαριές χρηματικές ποινές και αποκλεισμό