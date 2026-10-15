Έφτιαξε το σπίτι της με 20.000 κουτάκια και παλιά λάστιχα: Το σχέδιο για μια ζωή με λιγότερα έξοδα

Ένα διαφορετικό μοντέλο κατοικίας, με έμφαση στην ανακύκλωση και την εξοικονόμηση φυσικών πόρων, επιχειρεί να δημιουργήσει η Τζούλι Γουόκερ στο Κάνσας των ΗΠΑ. Έπειτα από 46 χρόνια εργασίας στον θεατρικό χώρο, αποφάσισε να διαθέσει τις οικονομίες της για την κατασκευή ενός σπιτιού που θα περιορίζει τα έξοδα διαβίωσης και θα της επιτρέπει να ζει με μεγαλύτερη αυτονομία. Στην κατασκευή αξιοποιούνται περίπου 20.000 κουτάκια αλουμινίου και μεταχειρισμένα ελαστικά, ενώ η ίδια φιλοδοξεί να παραμείνει εκεί μέχρι την ηλικία των 110 ετών.

Από το γήπεδο των Kansas City Chiefs στην κατασκευή κατοικίας

Έμπνευση για το εγχείρημα αποτέλεσαν τα λεγόμενα Earthships, κατοικίες που συνδυάζουν ανακυκλωμένα υλικά με τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας και νερού. Η Γουόκερ ήρθε σε επαφή με την ομάδα της Earthship Biotecture και συμμετέχει ενεργά στις εργασίες μαζί με το συνεργείο.

Τα χιλιάδες κουτάκια αλουμινίου προέρχονται από το Arrowhead Stadium, έδρα των Kansas City Chiefs, της ομάδας αμερικανικού ποδοσφαίρου. Ενσωματώνονται σε διάφορα σημεία του σπιτιού, χωρίς να αποτελούν τα βασικά φέροντα στοιχεία του. Παράλληλα, τα παλιά ελαστικά γεμίζονται και συμπιέζονται με υλικά, ώστε να σχηματίσουν τοίχους με υψηλή θερμική μάζα. Η συγκεκριμένη τεχνική επιτρέπει την αποθήκευση θερμότητας και συμβάλλει στη διατήρηση πιο σταθερής θερμοκρασίας στο εσωτερικό.

Τέσσερις θόλοι και συστήματα αξιοποίησης φυσικών πόρων

Ο σχεδιασμός προβλέπει τέσσερις θόλους από οπλισμένο σκυρόδεμα, εν μέρει βυθισμένους στο έδαφος, όπου θα στεγάζονται οι βασικοί χώροι της κατοικίας. Η κατασκευή αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην καλύτερη προστασία από τους ισχυρούς ανέμους που πλήττουν την περιοχή. Ωστόσο, δεν παρέχει εγγύηση ότι το σπίτι θα αντέξει κάθε ανεμοστρόβιλο, καθώς η αντοχή εξαρτάται από την ένταση του φαινομένου, τη θεμελίωση και την προστασία των ανοιγμάτων, όπως οι πόρτες και τα παράθυρα.

Σημαντικό μέρος του σχεδίου αφορά την παραγωγή ενέργειας και τη διαχείριση του νερού. Η κατοικία θα διαθέτει ηλιακά πάνελ, ενώ θα συλλέγει βρόχινο νερό και νερό από το λιώσιμο του χιονιού, το οποίο θα αποθηκεύεται σε δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας περίπου 18.900 λίτρων.

Επιπλέον, μέρος των γκρίζων υδάτων, δηλαδή του νερού από ντους και νιπτήρες, θα επαναχρησιμοποιείται για το πότισμα φυτών και άλλες οικιακές ανάγκες. Παρά τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις, η σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης θα διατηρηθεί, με την ιδιοκτήτρια να υπολογίζει τον μηνιαίο λογαριασμό σε περίπου 35 δολάρια.

Για τη μείωση των αναγκών θέρμανσης και ψύξης προβλέπονται, επίσης, υπόγειοι αεραγωγοί, οι οποίοι αξιοποιούν τη θερμοκρασία του εδάφους για να συμβάλλουν στη ρύθμιση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό.

Μια κατοικία με τον δικό της κήπο

Το όραμα της Γουόκερ δεν περιορίζεται στην κατασκευή ενός ενεργειακά αποδοτικού σπιτιού. Στόχος της είναι να δημιουργήσει έναν καταπράσινο χώρο, όπου θα μπορεί να καλλιεργεί μέρος των τροφίμων της και να απολαμβάνει ένα περιβάλλον που θυμίζει τροπικό κήπο. Στα σχέδιά της περιλαμβάνονται μπανανιές, συκιές και αβοκάντο, καθώς και λαχανόκηπος και μεγαλύτερες καλλιεργήσιμες εκτάσεις με φυτά. Η ίδια επιδιώκει να διαμορφώσει έναν χώρο που θα συνδυάζει την καθημερινή διαβίωση με την επαφή με τη φύση.

Η μείωση των σταθερών εξόδων κατά τη συνταξιοδότηση αποτελεί βασικό κίνητρο για την επένδυση, καθώς η Γουόκερ θέλει να περιορίσει όσο γίνεται τις δαπάνες για ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και κλιματισμό. Το τελικό κόστος του έργου δεν έχει ακόμη καθοριστεί, ενώ εξακολουθούν να απαιτούνται υλικά όπως σκυρόδεμα και χάλυβας, καθώς και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις.

Για την ίδια, το εγχείρημα αποτελεί κάτι περισσότερο από μια προσπάθεια ανακύκλωσης ή εξοικονόμησης χρημάτων. Είναι η δημιουργία μιας κατοικίας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες της για την επόμενη φάση της ζωής της.

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