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Αγγελία ζητά επαγγελματία που θα μυρίζει… νησιά: Δίνουν αμοιβή 2.000 ευρώ

Βενετία νησί
clock 10:50 | 15/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μια ασυνήθιστη επαγγελματική ευκαιρία προσφέρει η Φινλανδία, αναζητώντας τον κατάλληλο υποψήφιο για να αναδείξει τα αρώματα του αρχιπελάγους Turku. Ο οργανισμός τουρισμού της περιοχής προσφέρει δωρεάν διαμονή και αμοιβή 2.000 ευρώ για επτά ημέρες εργασίας, μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου.

Ποια θα είναι τα καθήκοντα

Ο επιλεγμένος ταξιδιώτης θα αναλάβει να καταγράψει και να αξιολογήσει τις μυρωδιές του περιβάλλοντος, από τη θάλασσα και τα πευκοδάση μέχρι το φρέσκο ψωμί και τον καπνό από τα τζάκια. Παράλληλα, θα δημιουργήσει φωτογραφικό και βιντεοσκοπημένο υλικό για τα social media, με στόχο την προβολή του αρχιπελάγους ως προορισμού με ξεχωριστά αρώματα.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη SAARISTO – Turku Archipelago, Finland (@saaristo_finland)

Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συμμετοχής

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι άνω των 18 ετών, να μιλούν άπταιστα αγγλικά (η γνώση φινλανδικών θα εκτιμηθεί), να αισθάνονται άνετα μπροστά στην κάμερα και να διαθέτουν δικό τους εξοπλισμό βιντεοσκόπησης. Τα έξοδα μετακίνησης καλύπτονται από τους ίδιους.

Για να συμμετάσχουν, πρέπει να αναρτήσουν ένα σύντομο βίντεο στο Instagram ή στο TikTok, στο οποίο θα μυρίζουν ένα αντικείμενο και θα περιγράφουν το άρωμά του. Απαραίτητη είναι η επισήμανση του λογαριασμού @saaristo_finland και η χρήση του hashtag #SaaristoNoseJob.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 25 Οκτωβρίου, ενώ ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 17 Νοεμβρίου. Το έπαθλο είναι ένα ταξίδι στο εντυπωσιακό αρχιπέλαγος, το οποίο αποτελείται από περίπου 40.000 νησιά.

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