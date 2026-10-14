Ισπανία: Πωλείται ιδιωτικό νησί με κάστρο του 1923 -Πόσο κοστίζει (βίντεο)

Ένα σπάνιο ακίνητο στην Ισπανία αναζητά νέο ιδιοκτήτη, καθώς η νήσος Centinela, με έκταση άνω των 10.000 τετραγωνικών μέτρων και ένα κάστρο που χρονολογείται από το 1923, διατίθεται προς πώληση για 3,25 εκατ. ευρώ.

Το ιδιωτικό νησί βρίσκεται στον ταμιευτήρα El Burguillo, στην επαρχία Άβιλα, στην κεντρική Ισπανία, και απέχει περίπου 80 χιλιόμετρα από τη Μαδρίτη. Η πώληση γίνεται μέσω της μεσιτικής εταιρείας CENTURY 21 Homeplace, σύμφωνα με την οποία η ιδιοκτησία συνδυάζει ιστορική αρχιτεκτονική, πολυτελείς χώρους και εγκαταστάσεις που προσφέρουν σημαντικό βαθμό αυτονομίας.

Η συνολική έκταση ανέρχεται σε 10.847 τ.μ., ενώ το βασικό κτίριο καλύπτει περίπου 1.000 τ.μ. Κατασκευάστηκε το 1923 πάνω σε παλαιότερο παρατηρητήριο και έχει ανακαινιστεί πλήρως, διατηρώντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του.

Το κάστρο εκτείνεται σε τέσσερα επίπεδα, τα οποία συνδέονται με ανελκυστήρα. Η πέτρινη κατασκευή, οι πύργοι με τις επάλξεις, οι μεγάλες βεράντες και τα παράθυρα με θέα στον ταμιευτήρα και στα γύρω βουνά συνθέτουν την εικόνα μιας κατοικίας που θυμίζει ιδιωτικό οχυρό.

Το κάστρο του 1923 με τις επτά σουίτες

Στο εσωτερικό του κάστρου βρίσκονται επτά σουίτες, καθεμία με ιδιωτικό μπάνιο και τζάκι, ενώ ορισμένες διαθέτουν και τζακούζι. Οι υπόλοιποι χώροι περιλαμβάνουν σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, γκαράζ, αποθηκευτικούς χώρους και μηχανοστάσιο.

Στην ιδιοκτησία υπάρχει επίσης ξεχωριστό περίπτερο εκδηλώσεων με επαγγελματική μπάρα. Ο χώρος μπορεί να μετατραπεί σε τέσσερα επιπλέον υπνοδωμάτια με ιδιωτικά μπάνια, ανεβάζοντας τη συνολική δυναμικότητα σε 11 υπνοδωμάτια και 11 μπάνια, σύμφωνα με τα στοιχεία της αγγελίας.

Όλοι οι χώροι διαθέτουν θέρμανση και κλιματισμό, ενώ η διαρρύθμιση επιτρέπει την αξιοποίηση του ακινήτου είτε ως ιδιωτικής κατοικίας είτε για εκδηλώσεις και δραστηριότητες φιλοξενίας.

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ιδιοκτησίας είναι οι υποδομές που διαθέτει για την κάλυψη βασικών αναγκών. Το νησί είναι εξοπλισμένο με ηλιακά πάνελ, δύο εφεδρικές ηλεκτρογεννήτριες και δικό του σύστημα επεξεργασίας και καθαρισμού νερού. Οι εγκαταστάσεις αυτές προσφέρουν μεγαλύτερη αυτονομία, χωρίς να σημαίνουν απαραίτητα ότι δεν απαιτείται καμία εξωτερική υποστήριξη.

Η πρόσβαση αποτελεί επίσης μέρος της ιδιαιτερότητάς του. Κανονικά γίνεται με σκάφος, μέσω ιδιωτικής προβλήτας. Ωστόσο, όταν η στάθμη του νερού στον ταμιευτήρα υποχωρεί, το νησί μπορεί να συνδεθεί με την ξηρά, επιτρέποντας την πρόσβαση με όχημα έως τα τείχη του συγκροτήματος.

Η νήσος Centinela βρίσκεται κοντά στην οροσειρά Σιέρα ντε Γκρέδος, σε απόσταση περίπου μίας ώρας και δέκα λεπτών οδικώς από τη Μαδρίτη, σύμφωνα με την αγγελία. Με τιμή πώλησης 3,25 εκατ. ευρώ, η ιδιοκτησία συνδυάζει ένα ιστορικό κτίριο, μια ολόκληρη ιδιωτική έκταση και υποδομές που τη διαφοροποιούν από μια συνηθισμένη πολυτελή κατοικία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κακοκαιρία: 112 και προβλήματα σε διάφορες περιοχές – Αυξημένη επιφυλακή στην Κρήτη

Επίδομα θέρμανσης: Από 130 έως 1.560 ευρώ η ενίσχυση – Οι ημερομηνίες για τις αιτήσεις

ΔΝΤ: Συναγερμός «κόκκινου βαθμού» για το παγκόσμιο χρέος – Τι ζητά από τις κυβερνήσεις