Ηράκλειο: Έκρυβε 56.000 ευρώ στο αυτοκίνητό του – Συνελήφθη πριν επιβιβαστεί στο πλοίο

Με 56.000 ευρώ, οκτώ τραπεζικές κάρτες με στοιχεία άλλων αλλοδαπών και αποδείξεις αναλήψεων χρημάτων εντοπίστηκε 31χρονος αλλοδαπός στο λιμάνι του Ηρακλείου, λίγο πριν επιβιβαστεί σε πλοίο με προορισμό τον Πειραιά.

Ο άνδρας συνελήφθη σήμερα το πρωί από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, καθώς δεν μπορούσε να δικαιολογήσει την προέλευση του χρηματικού ποσού, το οποίο είχε κρύψει επιμελώς στο αυτοκίνητό του.

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Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, τα χρήματα, οι τραπεζικές κάρτες, δύο κινητά τηλέφωνα, ένας φορητός υπολογιστής και ένα σημειωματάριο με χειρόγραφες καταγραφές χρηματικών ποσών.

Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, ενώ το κατασχεθέν ποσό πρόκειται να αποδοθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Σε βάρος του 31χρονου σχηματίστηκε υπόθεση για κλοπή και παραβάσεις της νομοθεσίας σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τις υπηρεσίες πληρωμών.

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