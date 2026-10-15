Ηράκλειο: Εκδήλωση - συζήτηση για τη ζωή και το έργο της Βάννας Σφακιανάκη

Φίλοι, κινήματα και συλλογικότητες του Ηρακλείου διοργανώνουν εκδήλωση - συζήτηση στη μνήμη της Βάννας Σφακιανάκη, ως ελάχιστο φόρο τιμής στη ζωή, την προσωπικότητα και το σπουδαίο έργο της.

Η εκδήλωση-συζήτηση έχει θέμα: «Η Βάννα της καρδιάς μας»

Μετά τον ξαφνικό χαμό της στις 25 Ιουνίου 2025, το κενό που άφησε στην Κρήτη είναι δυσαναπλήρωτο.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026 στις 7 μ.μ. στο δημοτικό κτήριο Ανδρόγεω, στο Ηράκλειο με ανοιχτή πρόσκληση σε όλους όσοι θέλουν να θυμηθούν και να τιμήσουν μια γυναίκα που ταυτίστηκε απόλυτα με την ανιδιοτελή προσφορά και την προστασία του περιβάλλοντος και των κοινών αγαθών. Σε κοινό δελτίο Τύπου που εκδόθηκε απευθύνεται πρόσκληση για την εκδήλωση.

Χαρακτηριστικά αναφέρονται τα εξής:

Η Βάννα έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στις 25 Ιουνίου2025 αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό και βαθιά θλίψη στους φίλους της. Η Βάννα Σφακιανάκη άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της τόσο με την επιστημονική της συγκρότηση όσο και με το ήθος της. Συνδύαζε με έναν σπάνιο τρόπο τη βαθιά γνώση της αρχιτεκτονικής και του χωροταξικού σχεδιασμού με μια ανιδιοτελή, ακούραστη προσφορά στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Ήταν από τους ανθρώπους που δεν έμεναν στη θεωρία, αλλά έβγαινε μπροστά, στήριζε κάθε τοπική κοινότητα που είχε ανάγκη και πάλευαν με επιχειρήματα και τεκμηρίωση για το κοινό καλό. Η απώλειά της ήταν μεγάλη, αλλά η παρακαταθήκη και το παράδειγμά της συνεχίζουν να εμπνέουν τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τα νέα παιδιά που η ίδια αγαπούσε και τόσο πίστευε σε αυτά. Η Βάννα αγωνίστηκε για την προστασία του περιβάλλοντος και των κοινών αγαθών στην Κρήτη και σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Ενδεικτικά θα σημειώσω ότι παρόλο που ήταν μακρυά από τον τόπο μου γνώριζε πολύ πριν γνωριστούμε από κοντά και παρακολουθούσε όλα τα σημαντικά κινήματα του Σελίνου: όπως τον αγώνα μας ενάντια στο λατομείο για τη διάσωση του ιστορικού φαραγγιού της Καντάνου και φυσικά τον αγώνα μας ενάντια στις ΒΑΠΕ στο Αποπηγάδι. Έτσι όποτε χρειαστήκαμε την βοήθεια της και τις γνώσεις της ήταν δίπλα μας χωρίς δεύτερη κουβέντα.

Όποιος θέλει να ενημερωθεί για τις απόψεις και το έργο της μπορεί εκτός από τις δεκάδες άρθρα και βίντεο στο διαδίκτυο να επισκεφτεί το προσωπικό της ιστολόγιο και βεβαίως να παραβρεθεί στην εκδήλωση- συζήτηση που διοργανώνεται προς τιμή της.

Θα σημείωνα χαρακτηριστικά ότι η Βάννα όταν αντιλαμβανόταν κινηματική σπίθα» ή «κινηματική φωτιά» έστρεφε άμεσα την προσοχή, το ενδιαφέρον της και στο πρώτο κάλεσμα δήλωνε παρούσα Αυτή ήταν η Βάννα της καρδιάς μας Αλησμόνητη και Αγαπημένη.

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