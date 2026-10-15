ΟΦΗ: Τριετής αποκλεισμός σε οπαδό μετά το περιστατικό βίας πριν από τον αγώνα με την ΑΕΚ

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Σε μια απόφαση με σαφές μήνυμα κατά της οπαδικής βίας, η ΠΑΕ ΟΦΗ προχώρησε στον τριετή αποκλεισμό φιλάθλου από όλους τους αγώνες της ομάδας, μετά την εμπλοκή του σε περιστατικό βίας που φέρεται να σημειώθηκε πριν από την αναμέτρηση με την ΑΕΚ, στις 10 Οκτωβρίου 2026, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η υπόθεση αφορά το παιχνίδι ΑΕΚ – ΟΦΗ, το οποίο διεξήχθη στο γήπεδο ALLWYN ARENA, στο πλαίσιο του πρωταθλήματος της Super League 1 για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της κρητικής ΠΑΕ, η υπόθεση για την οποία είχε κληθεί σε απολογία εκδικάστηκε, ενώ η διοίκηση αποφάσισε να επιβάλει στον συγκεκριμένο φίλαθλο την ποινή του τριετούς αποκλεισμού από κάθε αναμέτρηση του ΟΦΗ.

Το περιστατικό πριν από τη σέντρα

Σύμφωνα με τις εκθέσεις του παρατηρητή του αγώνα, της Αστυνομίας και της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ), οπαδός του ΟΦΗ φέρεται να επιτέθηκε σε αστυνομικό που συνδεόταν με το έργο της Επιτροπής, προκαλώντας τον τραυματισμό του.

Το περιστατικό φέρεται να εκτυλίχθηκε πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, με την υπόθεση να κινητοποιεί τις αρμόδιες αρχές και να οδηγεί στις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η απόφαση της ΠΑΕ ΟΦΗ

Η διοίκηση του ΟΦΗ επέλεξε να επιβάλει στον εμπλεκόμενο φίλαθλο τριετή αποκλεισμό από όλους τους αγώνες της ομάδας, ξεκαθαρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη στάση της απέναντι σε περιστατικά βίας που συνδέονται με το ποδόσφαιρο.

Η συγκεκριμένη κύρωση αποτελεί απόφαση της ίδιας της ΠΑΕ και εντάσσεται, σύμφωνα με την ενημέρωσή της, στην πολιτική μηδενικής ανοχής που ακολουθεί απέναντι σε ανάλογα φαινόμενα.

Η παρέμβαση της ΔΕΑΒ

Για την ίδια υπόθεση, η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας είχε ανακοινώσει την κλήση ενός ταυτοποιημένου φυσικού προσώπου σε ακρόαση, η οποία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΔΕΑΒ, η διαδικασία αφορά σοβαρό περιστατικό αθλητικής βίας και συγκεκριμένα την επίθεση και τον τραυματισμό αστυνομικού πριν από την έναρξη του αγώνα ΑΕΚ – ΟΦΗ, στις 10 Οκτωβρίου, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η Επιτροπή επικαλέστηκε το άρθρο 1 του νόμου 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 του νόμου 5224/2025.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ακρόαση του ταυτοποιημένου προσώπου ενώπιον της ΔΕΑΒ αποτελεί ξεχωριστή διαδικασία από την εκδίκαση της υπόθεσης για την οποία κλήθηκε σε απολογία η ΠΑΕ ΟΦΗ.

Η απόφαση της κρητικής ομάδας επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της αντιμετώπισης της οπαδικής βίας, με τις κυρώσεις και τις παρεμβάσεις των αρμόδιων φορέων να αποτελούν βασικά εργαλεία για την πρόληψη ανάλογων περιστατικών στους αθλητικούς χώρους.