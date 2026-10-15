Μητσοτάκης: Να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο κόστος ενέργειας - Ζητάω πρόσθετη ευελιξία

O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφιξη του στη διήμερη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ΕΕ, μίλησε για την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση για το κόστος ενέργειας το οποίο χαρακτήρισε μεγάλο πρόβλημα που αφορά όλη την Ευρώπη.

Παράλληλα, όπως είπε «θα ζητήσω να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά πρόσθετες ευελιξίες για να στηρίξουμε επιχειρήσεις και νοικοκυριά».

Όπως σημείωσε «ήδη η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις» προσθέτοντας ότι «η Ελλάδα έχει μια από τις πιο χαμηλές τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης ώστε να γίνει αντιληπτό πώς συνδέεται η υπεύθυνη οικονομική πολιτική με τις δυνατότητες αυτές». «Ζητάμε την ευρωπαϊκή ευελιξία, δεν εκτιμώ ότι το θέμα αυτό θα τελειώσει σήμερα ή αύριο» πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Έχουμε μπροστά μας ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με εξαιρετικά πλούσια ημερήσια διάταξη. Επιτρέψτε μου να σταθώ σε τρία σημεία προτεραιότητας για την Ελλάδα. Πρώτον, οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη με την πρόταση την οποία κατέθεσε η ιρλανδική προεδρία, καθώς εντοπίζει το γεγονός ότι υπάρχει μια ουσιαστική ασυνέπεια μεταξύ της φιλοδοξίας των στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των πόρων που έχει θέσει στη διάθεσή της για να πετύχει αυτούς τους στόχους.

Η Ελλάδα είναι μία από τις 16 χώρες, αυτοπροσδιοριζόμαστε ως φίλοι της συνοχής. Είμαστε χώρες που έχουμε δεσμευτεί ότι δεν θα δεχτούμε περικοπές στις πολιτικές συνοχής και στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, δηλαδή στους βασικούς φακέλους οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με την ίδια την έννοια της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Εκφράζουμε την ευχή μας ότι οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά θα πρέπει να πειστούν και οι φειδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχτούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Το δεύτερο ζήτημα που θα μας απασχολήσει είναι τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας και του κόστους ενέργειας, κόστος ενέργειας το οποίο έχει τροφοδοτήσει μια νέα έκρηξη στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό. Είναι σημαντικό, πέραν των εθνικών πρωτοβουλιών, να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο, ακανθώδες πρόβλημα, το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Γι’ αυτό και θα ζητήσουμε, και θα ζητήσω προσωπικά, να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Ήδη η ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέστε σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, για να αντιληφθείτε πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε έναν δύσκολο χειμώνα που έρχεται.

Αλλά προφανώς ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγμάτευση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις, πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει.

Τέλος, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου γιατί η ελληνική πρόταση για έναν μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων στο μεταναστευτικό, αντίστοιχης με αυτής που είδαμε στη Θέουτα —η περίπτωση της Θέουτα ήταν πολύ παρεμφερής με αυτό το οποίο είχαμε δει στον Έβρο το 2020— έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στηρίζεται από τα κράτη-μέλη και πιστεύω ότι σύντομα θα νομοθετηθεί.

Έτσι ώστε οι χώρες οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή να μπορούν, σε πολύ εξαιρετικές συνθήκες, να αναστέλλουν τη χορήγηση ασύλου και να προβαίνουν και σε μαζικές επιστροφές. Είναι κάτι το οποίο προφανώς αφορά την πατρίδα μας και χαίρομαι γιατί μία ακόμα ελληνική πρωτοβουλία έγινε αποδεκτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

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