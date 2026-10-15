Ο Τζόσουα Χακ νέος επικεφαλής της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα μετά την αποπομπή Γκίλφοϊλ

Νέος επικεφαλής της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα αναλαμβάνει ο Τζόσουα Χακ, μετά την ξαφνική αποπομπή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας.



Ο έμπειρος διπλωμάτης καριέρας καλείται να οδηγήσει την αμερικανική διπλωματική αποστολή σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας στην περιοχή.

Επιστροφή σε γνώριμα εδάφη

Ο Τζόσουα Χακ δεν είναι άγνωστος στην ελληνική πολιτική σκηνή, καθώς έχει υπηρετήσει ξανά ως επιτετραμμένος στην Αθήνα, πριν από την ανάληψη καθηκόντων από την προκάτοχό του. Διαθέτει βαθιά εξειδίκευση σε ευρωπαϊκά ζητήματα, καθώς και στις ευαίσθητες ισορροπίες της Ανατολικής Μεσογείου. Στην πλούσια καριέρα του έχει στελεχώσει, μεταξύ άλλων, αμερικανικές αποστολές στο Τόκιο, τη Σαγκάη και τη Λατινική Αμερική.

Το παρασκήνιο της αλλαγής

Η αλλαγή φρουράς στην αμερικανική πρεσβεία πραγματοποιήθηκε στα μέσα Οκτωβρίου 2026, έπειτα από την αιφνίδια απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία είχε αναλάβει τα καθήκοντά της τον Νοέμβριο του 2025.



Η επίσημη ανακοίνωση της πρεσβείας επιβεβαίωσε την έναρξη της θητείας του κ. Χακ ως επικεφαλής της αποστολής, διασφαλίζοντας τη συνέχεια των στρατηγικών σχέσεων μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον.

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