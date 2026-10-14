Η παραίτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα ολοκληρώνει τη διπλωματική της θητεία, αφήνοντας όμως ανοιχτά τα ερωτήματα για τις δραστηριότητές της. Μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής της, την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, το ενδιαφέρον στρέφεται στη διερεύνηση των καταγγελιών στις ΗΠΑ, στις πολιτικές αντιδράσεις στην Ελλάδα και στην επόμενη ημέρα της αμερικανικής πρεσβείας.

Ο Λευκός Οίκος είχε προηγουμένως ζητήσει την παραίτησή της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν του άρεσαν όσα διάβαζε για την υπόθεση, ενώ η ίδια απέρριψε τις καταγγελίες ως ψευδείς και ανακοίνωσε ότι θα υπερασπιστεί το όνομα και την ακεραιότητά της.

Σε νέο δημοσίευμα της 14ης Οκτωβρίου, η Wall Street Journal περιγράφει τις προσπάθειες της Γκιλφόιλ να εξασφαλίσει υποστήριξη από κυβερνητικούς αξιωματούχους και πρόσωπα του περιβάλλοντος Τραμπ πριν από την αποχώρηση. Επικαλούμενη πηγές με γνώση των γεγονότων, η εφημερίδα αναφέρει ότι ο πρόεδρος αποφάσισε να ζητήσει την παραίτησή της χωρίς να έχει προηγουμένως συνομιλήσει μαζί της. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν το παρασκήνιο της απόφασης και δεν αποτελούν επίσημα ερευνητικά ευρήματα.

Οι καταγγελίες που Γκιλφόιλ: Η επόμενη ημέρα μετά την παραίτηση – Έλεγχος στις ΗΠΑ και πολιτικές αντιδράσεις στην Ελλάδα

Οι ενέργειες των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, η διερεύνηση από τον ελεγκτικό μηχανισμό του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και η προσωρινή ηγεσία της πρεσβείας στην Αθήνα. Τι έχει επιβεβαιωθεί για το FBI.

Η παραίτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα ολοκληρώνει τη διπλωματική της θητεία, αφήνοντας όμως ανοιχτά τα ερωτήματα για τις δραστηριότητές της. Μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής της, την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, το ενδιαφέρον στρέφεται στη διερεύνηση των καταγγελιών στις ΗΠΑ, στις πολιτικές αντιδράσεις στην Ελλάδα και στην επόμενη ημέρα της αμερικανικής πρεσβείας.

Ο Λευκός Οίκος είχε προηγουμένως ζητήσει την παραίτησή της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν του άρεσαν όσα διάβαζε για την υπόθεση, ενώ η ίδια απέρριψε τις καταγγελίες ως ψευδείς και ανακοίνωσε ότι θα υπερασπιστεί το όνομα και την ακεραιότητά της.

Σε νέο δημοσίευμα της 14ης Οκτωβρίου, η Wall Street Journal περιγράφει τις προσπάθειες της Γκιλφόιλ να εξασφαλίσει υποστήριξη από κυβερνητικούς αξιωματούχους και πρόσωπα του περιβάλλοντος Τραμπ πριν από την αποχώρηση. Επικαλούμενη πηγές με γνώση των γεγονότων, η εφημερίδα αναφέρει ότι ο πρόεδρος αποφάσισε να ζητήσει την παραίτησή της χωρίς να έχει προηγουμένως συνομιλήσει μαζί της. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν το παρασκήνιο της απόφασης και δεν αποτελούν επίσημα ερευνητικά ευρήματα.

Οι καταγγελίες που οδήγησαν στην κρίση αφορούν, μεταξύ άλλων, αίτημα για 100.000 δολάρια προς τον υποστηρικτή του Τραμπ Έρικ Ντίτερς, για την εξόφληση προσωπικής πιστωτικής κάρτας, με φερόμενο αντάλλαγμα πρόσβαση σε κυβερνητικούς αξιωματούχους. Το περιστατικό τοποθετείται πριν από την επικύρωση του διορισμού της. Ο Ντίτερς δηλώνει ότι δεν κατέβαλε το συγκεκριμένο ποσό.

Παράλληλα, εξετάζονται αναφορές για προώθηση επιχειρηματικών συμφερόντων, συμμετοχή λομπίστα σε επίσημες διπλωματικές συναντήσεις και παροχές ιδιωτικών ταξιδιών. Οι δικηγόροι της Γκιλφόιλ αρνούνται οποιαδήποτε παρατυπία. Υποστηρίζουν ότι οι οικονομικές απαιτήσεις της αφορούσαν ανεξόφλητες αμοιβές για παλαιότερες ομιλίες και εμφανίσεις και ότι για τα ταξίδια είχε ακολουθήσει τις οδηγίες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οι πρωτοβουλίες κοινοβουλευτικής διερεύνησης είχαν αρχίσει πριν από την παραίτηση. Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής, Ρόμπερτ Γκαρσία, έχει ζητήσει έως τις 22 Οκτωβρίου οικονομικά αρχεία, στοιχεία για αμοιβές και δώρα, καθώς και επικοινωνίες με τον Ντίτερς και ανώτατους αξιωματούχους. Ο Γκρέγκορι Μικς, από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ζήτησε έρευνα του Γενικού Επιθεωρητή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και να απαντήσει η Γκιλφόιλ ενόρκως σε ερωτήσεις μελών της επιτροπής. Αντίστοιχες εξηγήσεις από τον Μάρκο Ρούμπιο έχει ζητήσει η γερουσιαστής Τζιν Σαχίν. Πρόκειται για ενέργειες Δημοκρατικών μελών του Κογκρέσου, χωρίς να έχει τεκμηριωθεί ενιαία διακομματική έρευνα.

Το NBC και το CNN αναφέρουν ότι ο Γενικός Επιθεωρητής διερευνά την υπόθεση. Το ίδιο το γραφείο, πάντως, ακολουθεί πολιτική μη επιβεβαίωσης ή διάψευσης ερευνητικών υποθέσεων.



Μέχρι τώρα πάντως (απόγευμα της 14ης Οκτωβρίου) δεν έχει εντοπιστεί δημόσια επιβεβαίωση συμμετοχής του FBI. Η επιστολή Γκαρσία ζητά τις επικοινωνίες της Γκιλφόιλ με τον διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ, αλλά αυτό δεν συνιστά ανακοίνωση έρευνας από την υπηρεσία.



Στην Αθήνα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε την αποχώρηση απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα θα συνεργαστεί με όποιο πρόσωπο επιλέξει η Ουάσινγκτον και ότι οι διμερείς σχέσεις παραμένουν στο υψηλότερο επίπεδο.

Το ΠΑΣΟΚ ζητά εξηγήσεις για τους ελληνικούς χειρισμούς και διαφάνεια ως προς τις ενεργειακές και αμυντικές συμφωνίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει ζητήματα παρεμβάσεων και εθνικής κυριαρχίας, ενώ το ΚΚΕ επικρίνει τη συνολικότερη πολιτική εμπλοκής της Ελλάδας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς.

Την προσωρινή ηγεσία της πρεσβείας αναλαμβάνει ως επιτετραμμένος ο αναπληρωτής επικεφαλής της αποστολής, Τζος Χακ. Δεν έχει ανακοινωθεί οριστικός διάδοχος. Η αποχώρηση της Γκιλφόιλ δεν αποτελεί από μόνη της διαπίστωση ενοχής, ενώ οι καταγγελίες παραμένουν αντικείμενο διερεύνησης.

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