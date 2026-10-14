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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Κλειστή η οδός Ν. Πλαστήρα το Σαββατοκύριακο λόγω εργασιών διαγράμμισης

εργασιες διαγραμμισης
clock 18:49 | 14/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοίνωσε ότι το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν εργασίες διαγράμμισης στην υπερυψωμένη διάβαση που έχει κατασκευαστεί στην οδό Ν. Πλαστήρα, στην είσοδο του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) και έχει αποδοθεί προς χρήση από τις 3/9 μαζί με τα πεζοδρόμια, για την ασφαλέστερη πρόσβαση εργαζομένων και επισκεπτών στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος. 

Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εργασίες θα διακοπεί η κυκλοφορία οχημάτων  από τη συμβολή της Ν. Πλαστήρα με την οδό Ανδρέα Καλοκαιρινού έως τη συμβολή της με την οδό Γεωργίου Κατεχάκη, από το Σάββατο 17/10 στις 7:00 έως την Κυριακή 18/9 στις 9:00. Στο σημείο θα τοποθετηθεί η κατάλληλη οδική σήμανση για την καθοδήγηση των οδηγών. Θα ακολουθήσει η εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού στα ήδη κατασκευασμένα πεζοδρόμια. Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέψουν την εκτέλεση των εργασιών θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία. 

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