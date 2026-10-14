Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Έμαθε από την τηλεόραση για την αποπομπή της -Το χρονικό και οι 4 πιθανοί διάδοχοι

Η απαστράπτουσα Κίμπερλι Γκιλφόιλ δεν κατάφερε να ευδοκιμήσει ως πρέσβης της χώρας της στην Ελλάδα, καθώς μέσα σε λίγα 24ωρα ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ την «καθαίρεσε» με συνοπτικές διαδικασίες.

Την ίδια ώρα οι Έλληνες βλέπουν την εντυπωσιακή Κίμπερλι Γκιλφόιλ – που για πολλούς έχει υιοθετήσει κι αυτή το «πρόσωπο Maga» – και απείχε παρασάγγας από την εικόνα του προηγούμενου Αμερικανού πρέσβη στη χώρα μας, Τζορτζ Τσούνης, να παίρνει τον δρόμο της επιστροφής προς την Αμερική.

Με ένα ηχηρό δημόσιο «άδειασμα» από τον Ντόναλντ Τραμπ και χωρίς, σύμφωνα με πληροφορίες, να έχει προηγηθεί προσωπική ενημέρωση από τον Αμερικανό πρόεδρο ή τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ολοκληρώνεται η θητεία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην αμερικανική πρεσβεία της Αθήνας.

Η στάση του Αμερικανού προέδρου απέναντι στην πρώην σύντροφο του γιου του ήταν αποκαλυπτική της απόστασης που θέλησε να κρατήσει από την υπόθεση.

Όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε αν εξεπλάγη από τις καταγγελίες, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου». Στη συνέχεια, αναφερόμενος στη σχέση της με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, με τον οποίο η Γκιλφόιλ είχε αρραβωνιαστεί, δήλωσε: «Φαντάζομαι πως έβγαινε με τον γιο μου πριν από πολύ καιρό αλλά δεν ήταν οικογένειά μου».

Ενημερώθηκε από τ ην τηλεόραση για την αποπομπή της

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον τρόπο με τον οποίο φέρεται να ενημερώθηκε η Γκιλφόιλ για το τέλος της θητείας της. Όπως αποκαλύπτει η Χριστίνα Κοραή στο newsit.gr, η Αμερικανίδα πρέσβης βρισκόταν στην πρεσβεία στην Αθήνα, περιμένοντας τις εξελίξεις για το μέλλον της, όταν πληροφορήθηκε την απόφαση μέσω τηλεοπτικής δήλωσης της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου.

Δεν είχε προηγηθεί τηλεφώνημα ούτε από τον Τραμπ ούτε από τον Μάρκο Ρούμπιο, με τον οποίο είχε εμφανιστεί να διατηρεί φιλικές σχέσεις κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα.

Δεν ακολουθήθηκε η συνήθης διαδικασία που προβλέπει την κλήση ενός πρέσβη στην Ουάσινγκτον για εξηγήσεις πριν από την ανάκλησή του. Αντίθετα, επιλέχθηκε η απομάκρυνση εξ αποστάσεως.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα, η εξέλιξη ενδέχεται να συνδέεται με ανησυχία ότι οι καταγγελίες που έχουν γίνει γνωστές δεν αποτελούν το σύνολο των στοιχείων που ενδέχεται να έρθουν στο φως, ενώ στην επιστολή προς την Ουάσινγκτον η ίδια απέφυγε να αναφερθεί στις καταγγελίες.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται οι καταγγελίες Αμερικανού επιχειρηματία από το Κεντάκι, σύμφωνα με τις οποίες η Γκιλφόιλ φέρεται να του ζήτησε 100.000 δολάρια για τα χρέη πιστωτικών κρατών. Η πλευρά της Γκιλφόιλ φέρεται να υποστηρίζει ότι ο επιχειρηματίας τής όφειλε 150.000 δολάρια για ομιλίες και υπηρεσίες συμβούλου. Για το συγκεκριμένο ποσό υπήρχε συμφωνητικό, το οποίο παραδόθηκε στον Λευκό Οίκο.

Ένα δεύτερο μέτωπο αφορά στον τρόπο ζωής της πρώην πρέσβεως και τις αναφορές σε ταξίδια με ιδιωτικά αεροσκάφη και φιλοξενίες σε πολυτελή ξενοδοχεία σε προορισμούς όπως το Γκστάαντ, το Παρίσι και το Νταβός. Η ίδια είχε φιλοξενηθεί σε πολυτελές καταμαράν στην Κύπρο, όπου φέρεται να βρέθηκε με φίλες της το καλοκαίρι, διαφημίζοντας τις παροχές του καταμαράν σε πελάτες που αναζητούν πολυτελείς διακοπές.

Ερωτήματα προκαλεί και η δημοσιοποίηση αποσπασμάτων συνομιλιών της Γκιλφόιλ, τα οποία, ενδέχεται να προέρχονται από υποκλοπές, γεγονός που υποδεικνύει ότι ενδεχομένως είχε οργανώσει μια στοχευμένη ενέργεια εναντίον της.

Εντύπωση προκαλεί και το timing: Οι συνομιλίες με τον επιχειρηματία έγιναν το 2024, ενώ και τα ταξίδια με το καταμαράν έγιναν λίγους μήνες αργότερα. Η χρονική συγκυρία αποκτά πολιτική σημασία ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Οι πιθανοί διάδοχοι και ο ρόλος του Τζος Χακ

Το ερώτημα πλέον είναι ποιος θα αναλάβει την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα. Σύμφωνα με την Καθημερινή, το πιθανότερο σενάριο για την ώρα είναι να μην τοποθετηθεί άμεσα νέος πρέσβης.

Τζος Χακ: Ο δεύτερος στην ιεραρχία της πρεσβείας

Ο Τζος Χακ, δεύτερος στην ιεραρχία της αμερικανικής πρεσβείας, είναι έμπειρος διπλωμάτης με σημαντική γνώση των θεμάτων της περιοχής. Πριν από την άφιξή του στην Αθήνα, είχε υπηρετήσει ως βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών για τη Νότια Ευρώπη. Όπως σημειώνει η Καθημερινή, η εμπειρία του θεωρείται σημαντικό πλεονέκτημα για τη διαχείριση της μεταβατικής περιόδου και την αποκατάσταση της ηρεμίας στο εσωτερικό της πρεσβείας μετά την αναστάτωση των τελευταίων μηνών.

Γκας Μπιλιράκης

Εάν επιλεγεί νέος πρέσβης, είναι πιθανότερο να πρόκειται για πολιτικό πρόσωπο και όχι για διπλωμάτη καριέρας, κατά το ίδιο δημοσίευμα. Ένα από τα ονόματα που είχαν εξεταστεί πριν από την επιλογή της Γκιλφόιλ ήταν ο Ελληνοαμερικανός βουλευτής από τη Φλόριντα Γκας Μπιλιράκης. Σύμφωνα με την εφημερίδα, διατηρεί προσωπικές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Μπιλιράκη θα μπορούσε να διεκδικήσει τη θέση και να περάσει από την αρμόδια επιτροπή της Γερουσίας, ακόμη και αν οι Ρεπουμπλικανοί έχαναν εκεί την πλειοψηφία.

Τζον Τζορτζ

Στα πρόσωπα που είχαν θεωρηθεί πιθανοί υποψήφιοι συγκαταλέγεται και ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Τζον Τζορτζ, ο οποίος διορίστηκε πρόσφατα επίτιμος πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Ορλεάνη. Διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον Ρούμπιο και στενούς δεσμούς με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον.

Τζον Κατσιματίδης

Ένα ακόμη πρόσωπο με πρόσβαση στον Αμερικανό πρόεδρο είναι ο επιχειρηματίας Τζον Κατσιματίδης, ο οποίος είχε στηρίξει ένθερμα την υποψηφιότητα της Γκιλφόιλ. Ο Κατσιματίδης δεν έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την ανάληψη της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα.

Εξάλλου, η Γκιλφόιλ δεν αποτελούσε την αρχική επιλογή για το συγκεκριμένο πόστο, ενώ είχε προηγουμένως ακουστεί ότι επιθυμούσε τη θέση του πρέσβη στο Βατικανό. Ο Μπιλιράκης ήταν αυτός που εμφανιζόταν ως ο επικρατέστερος υποψήφιος πριν από την αιφνιδιαστική επιλογή της.

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