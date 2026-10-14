Θεοδωρικάκος: Μήνυση για πλαστό μήνυμα με το όνομά του - Παρέμβαση της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Μήνυση κατά παντός υπευθύνου υπέβαλε το πρωί της Τετάρτης ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μετά από υπόθεση μηνύματος που φέρεται να εστάλη με το όνομά του και είχε ως αποδέκτη στέλεχος ομάδας μπάσκετ.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, στο συγκεκριμένο γραπτό μήνυμα ο υπουργός εμφανιζόταν ως αποστολέας, αφήνοντας να εννοηθούν πιθανές μελλοντικές οικονομικές συναλλαγές με τον παραλήπτη. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, το περιεχόμενο του μηνύματος δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και ο ίδιος δεν είχε καμία σχέση με την αποστολή του.

Για την υπόθεση, ο κ. Θεοδωρικάκος προσέφυγε στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, ζητώντας τη διερεύνηση της προέλευσης του μηνύματος και τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Τα αδικήματα που αναφέρονται στη μήνυση

Στη μήνυση περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι καταγγελίες για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, διασπορά ψευδών ειδήσεων, συκοφαντική δυσφήμιση και πρόθεση εξαπάτησης τρίτων προσώπων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη αξιόποινη πράξη ενδεχομένως προκύψει από την έρευνα.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο πεδίο διερεύνησης των αρμόδιων αρχών, οι οποίες καλούνται να εξετάσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες δημιουργήθηκε και διακινήθηκε το επίμαχο μήνυμα, καθώς και το ενδεχόμενο χρήσης του ονόματος του υπουργού χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Το ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί ποιος βρίσκεται πίσω από την αποστολή του μηνύματος και εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες από τη συγκεκριμένη ενέργεια.

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