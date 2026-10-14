ΣΥΡΙΖΑ: Τελεσίγραφο στους ανεξάρτητους βουλευτές να παραδώσουν τις έδρες

Σε τροχιά έντονης πολιτικής σύγκρουσης βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, καθώς συμπληρώνεται η διορία της 14ης Οκτωβρίου που είχε τεθεί προς τους βουλευτές του που αποχώρησαν. Μέσω επίσημης τοποθέτησης του Γραφείου Τύπου, το κόμμα υπογραμμίζει ότι οι ανεξάρτητοι πλέον βουλευτές δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση είτε να επιστρέψουν στις τάξεις του, είτε να παραδώσουν τις έδρες τους, είτε να ενταχθούν σε κάποιον άλλον πολιτικό σχηματισμό.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δημοσιοποίησε οπτικοακουστικό υλικό στο YouTube, διάρκειας σχεδόν έξι λεπτών. Στο συγκεκριμένο βίντεο παρουσιάζονται αποσπάσματα παλαιότερων τοποθετήσεων των ίδιων των βουλευτών που αποχώρησαν.

Σε αυτές τις δηλώσεις, τα στελέχη υποστήριζαν ακράδαντα ότι όποιος εκλέγεται με τη σημαία ενός κόμματος οφείλει να επιστρέφει την έδρα του εάν αποφασίσει να διαφοροποιηθεί και να αποχωρήσει.

Μάλιστα στην αρχή του βίντεο αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Μια ταινία μικρού μήκους με μεγάλη ηθική αξία. Οποιαδήποτε ομοιότητα με υπαρκτά πρόσωπα δεν είναι συμπτωματική».

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ και το βίντεο:



«Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δεν συναλλάσσεται – Οι «ανεξάρτητοι» βουλευτές και βουλεύτριες που κρατούν τις έδρες τους, προ των ευθυνών τους

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι ένα σοβαρό, θεσμικό κόμμα που δίνει την μάχη για την ποιότητα της Δημοκρατίας, την εύρυθμη λειτουργία της και το ηθικό της πρόσημο χωρίς εκπτώσεις και, την ίδια στιγμή, χωρίς άγονες «ιδιοκτησιακές» αντιλήψεις.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εναντιώνεται σε κάθε αντικοινοβουλευτικό αφήγημα, σε κάθε λογική ότι τα προβλήματα της κοινωνίας μπορούν να λύνονται έξω από το Κοινοβούλιο, σε μέλλοντα χρόνο ή μέσα από μικρές και μεγάλες συνθηκολογήσεις με το νέο μεταμνημονιακό κατεστημένο του αθέμιτου νεοφιλελεύθερου υπερπλουτισμού, οι οποίοι de facto κυβερνούν την Ελλάδα εξωθεσμικά και επηρεάζουν αρνητικά την αξιοπιστία της σχέσης πολιτών-πολιτικού συστήματος.





Στο 5ο Συνέδριο του κόμματος, το 2025 αποφασίστηκε ότι οι διαιρέσεις ανήκουν στο παρελθόν και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ οφείλει να ανασυνθέσει τον χώρο της Αριστεράς και της κεντροαριστεράς, συνομιλώντας με όλες και όλους όσους αποχώρησαν εξαιτίας πολιτικών διαφωνιών και απέκτησαν άλλη κομματική ένταξη.

Αυτό μας δεσμεύει ως το επόμενο Συνέδριο.

Από τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2026, παρατηρήθηκε ένα νέο κύμα αποχωρήσεων από το κόμμα και «ανεξαρτητοποιήσεων» νέου τύπου, όπου παρατηρούμε -για πρώτη φορά- να αποχωρούν βουλευτές/τριες χωρίς νέα κομματική ένταξη και χωρίς να παραδίδουν (οι περισσότεροι-ες από αυτούς) την έδρα τους στο κόμμα, όπως είχαν δεσμευτεί με την υπογραφή τους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έδωσε εύλογο χρονικό περιθώριο τριών μηνών, προκειμένου να αναστοχαστούν την στάση τους και να επιστρέψουν ή να παραδώσουν την έδρα τους – όπως προς τιμή τους έκαναν άλλοι βουλευτές – ή να αποκτήσουν νέα κομματική ένταξη.

Δυστυχώς, αποδείχθηκε ότι τίποτε από αυτά δεν συνέβη.

Είναι φυσιολογικό, ένα θεσμικό κόμμα να μην αιφνιδιάζει.

Για αυτό τον λόγο, την Τετάρτη 7/10/26, κατά την διάρκεια του καθιερωμένου briefing των διαπιστευμένων Συντακτών ανακοινώθηκε μια τελευταία «ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ» έως την Τετάρτη 14/10/26.



Αγνοήθηκε από τους βουλευτές και τις βουλεύτριες, οι οποίοι επιμένουν να διακρατούν μια έδρα που δεν τους ανήκει και αυτό, πια, παρακωλύει την λειτουργία της ίδιας της Δημοκρατίας.

Δεν είναι, πλέον, ανεκτό για την Αριστερά των αγώνων και του ήθους, να υποφέρει συνολικά η κοινοβουλευτική λειτουργία. επειδή ορισμένες πολιτικές συναλλαγές δεν έχουν διεκπεραιωθεί.

Οι βουλευτές και βουλεύτριες που επέλεξαν αυτόν τον δρόμο υπονομεύουν, όχι μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αλλά και κάθε επόμενο κόμμα που θα τους υποδεχθεί.

Από σήμερα, κάθε κόμμα που θα εντάξει ως υποψηφίους/ες βουλευτές και βουλεύτριες στα ψηφοδέλτιά του θα κουβαλά το στίγμα της σύμπραξης με το μη ηθικό.

Οι πολίτες έχουν βγάλει, ήδη, τα συμπεράσματά τους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ προχωρά καθαρά, σταθερά και Αριστερά στην έντιμη πορεία του, δεσμευμένος στον στόχο για μια έντιμη πολιτική πραγματικότητα που δεν θα αποδομεί την αξιοπιστία του κοινοβουλευτισμού και των κομμάτων».

Ο Κώδικας Δεοντολογίας και η «προθεσμία αξιοπρέπειας»



Παράλληλα, το υλικό υπενθυμίζει τον Κώδικα Δεοντολογίας που είχαν προσυπογράψει οι βουλευτές κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, ο οποίος επιβάλλει ρητά την επιστροφή της έδρας σε περίπτωση διαγραφής ή ανεξαρτητοποίησης.

Όπως επισημαίνει η Κουμουνδούρου, μετά την αρχική τρίμηνη περίοδο χάριτος, η προθεσμία της 14ης Οκτωβρίου –που χαρακτηρίστηκε ως «προθεσμία αξιοπρέπειας»– αποτελεί το τελικό ορόσημο για 12 συνολικά πρώην βουλευτές. Το κόμμα καταλογίζει στα πρόσωπα αυτά αθέτηση δεσμεύσεων και παρακώλυση της δημοκρατικής λειτουργίας, προειδοποιώντας παράλληλα πως όποιος νέος φορέας τους ενσωματώσει θα επωμιστεί το ανάλογο πολιτικό κόστος.

Η στρατηγική διεύρυνσης και οι αποφάσεις του 2025



Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται ειδική μνεία στις κατευθυντήριες γραμμές του 5ου Συνεδρίου (2025). Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σημειώνει ότι η απόφαση για ανασύνθεση της Αριστεράς και της Προοδευτικής παράταξης παραμένει ενεργή, επιτρέποντας το διάλογο με όσους αποχώρησαν λόγω πολιτικών διαφωνιών και εντάχθηκαν αλλού. Ξεκαθαρίζει, ωστόσο, ότι η στάση αυτή διαφέρει ριζικά από την περίπτωση όσων κατακρατούν τις βουλευτικές έδρες ως ανεξάρτητοι.

Το συνταγματικό πλαίσιο και το ηθικό δίλημμα



Η αντιπαράθεση φέρνει εκ νέου στο προσκήνιο το θεσμικό δίλημμα μεταξύ κομματικής πειθαρχίας και συνταγματικής ελευθερίας. Ενώ το Σύνταγμα κατοχυρώνει την ανεξαρτησία γνώμης και ψήφου του βουλευτή ως εκπροσώπου του Έθνους, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εστιάζει στην πολιτική και ηθική δέσμευση απέναντι στους ψηφοφόρους. Δηλώνοντας πως συνεχίζει «καθαρά, σταθερά και Αριστερά», το κόμμα θέτει το ερώτημα αν υπερισχύει η λαϊκή εντολή προς το κόμμα ή η προσωπική βουλευτική ιδιότητα.

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