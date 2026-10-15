Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών ο διακεκριμένος αρχαιολόγος Μάλκολμ Γουίνερ

O Μάλκολμ Γουίνερ, διακεκριμένος αρχαιολόγος και σημαντικός ευεργέτης της αρχαιολογικής έρευνας, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, έχοντας αφιερώσει περισσότερες από πέντε δεκαετίες στη μελέτη, την προστασία και την ανάδειξη του αρχαιοελληνικού πολιτισμού.

Σε ανακοίνωση της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, εκφράζονται θερμά συλλυπητήρια για την απώλεια του Μάλκολμ Γουίνερ, με ιδιαίτερη αναφορά στην ανεκτίμητη προσφορά του στη επιστήμη και στην πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας.

Η υπουργός Πολιτισμού τόνισε ότι ο Μάλκολμ Γουίνερ υπήρξε ένα ξεχωριστό πρόσωπο, αφοσιωμένο στη μελέτη, την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Όπως ανέφερε, ενσάρκωσε τον σπάνιο συνδυασμό του επιτυχημένου επιχειρηματία, του ανιδιοτελούς μαικήνα και του εμβριθή επιστήμονα.

Για περισσότερα από πενήντα χρόνια, ο Μάλκολμ Γουίνερ επιβλέπει και χρηματοδοτεί πολυάριθμες πρωτοβουλίες για την έρευνα και την ανάδειξη του αρχαιοελληνικού πολιτισμού. Οι δράσεις του περιλαμβάνουν επιχορηγήσεις και υποτροφίες, υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Αιγαιακής Προϊστορίας της Φιλαδέλφειας των ΗΠΑ, την ίδρυση και στήριξη του Κέντρου Μελέτης Ανατολικής Κρήτης, καθώς και του Εργαστηρίου Wiener για την Αρχαιολογική Επιστήμη στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών της Αθήνας, όπου υπηρέτησε ως μέλος και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η προσφορά του επεκτάθηκε ακόμη σε χρηματοδοτήσεις πανεπιστημιακών εδρών και υποτροφιών στην Αμερική και την Ευρώπη, ωφελώντας εκατοντάδες ερευνητές. Ο ίδιος ήταν διακεκριμένος αρχαιολόγος, με σημαντικές δημοσιεύσεις για τους αιγαιακούς πολιτισμούς της Εποχής του Χαλκού και τις σχέσεις τους με τους πολιτισμούς της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο Μάλκολμ Γουίνερ τιμήθηκε με τις ύψιστες διακρίσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας και των θεσμών της, ως συμβολική αναγνώριση της μακρόχρονης προσφοράς του. Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, όμως το έργο του θα συνεχίσει να καρποφορεί χάρη στις γερές βάσεις που ο ίδιος δημιούργησε.

Στην οικογένειά του, καθώς και στους πολυάριθμους φίλους, μαθητές και συνεργάτες του, εκφράζονται τα ειλικρινή συλλυπητήρια της υπουργού Πολιτισμού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αίγυπτος: Αγρότης ανακάλυψε τεράστια αγάλματα του Ραμσή Β΄







