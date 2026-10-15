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Τετ α τετ Δήμα - Καλοκαιρινού για την "παράκαμψη Ηρακλείου" του ΒΟΑΚ

δήμας καλοκαιρινός
clock 10:12 | 15/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στην Αθήνα θα βρεθεί την Τρίτη 20/10 ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός για συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών Χρίστο Δήμα και στελέχη του Υπουργείου.

Στο επίκεντρο θα βρεθεί η δρομολόγηση των συμπληρωματικών έργων του ΒΟΑΚ στην «παράκαμψη Ηρακλείου», σύμφωνα με όσα έχουν  συζητηθεί και συμφωνηθεί μέχρι σήμερα .

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