Τετ α τετ Δήμα - Καλοκαιρινού για την "παράκαμψη Ηρακλείου" του ΒΟΑΚ

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Στην Αθήνα θα βρεθεί την Τρίτη 20/10 ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός για συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών Χρίστο Δήμα και στελέχη του Υπουργείου.

Στο επίκεντρο θα βρεθεί η δρομολόγηση των συμπληρωματικών έργων του ΒΟΑΚ στην «παράκαμψη Ηρακλείου», σύμφωνα με όσα έχουν συζητηθεί και συμφωνηθεί μέχρι σήμερα .

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