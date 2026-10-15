Αίγυπτος: Αγρότης ανακάλυψε τεράστια αγάλματα του Ραμσή Β΄

Μια απροσδόκητη αρχαιολογική ανακάλυψη έφερε στο φως ένας αγρότης στην Αίγυπτο, όταν εντόπισε ένα σκαλισμένο πέτρινο αντικείμενο την ώρα που καλλιεργούσε το χωράφι μπροστά από το σπίτι του. Η ανακάλυψη οδήγησε στον εντοπισμό δύο αγαλμάτων που αποδίδονται στον Ραμσή Β΄, έναν από τους ισχυρότερους φαραώ της αρχαίας Αιγύπτου, ο οποίος έχει συνδεθεί και με τη βιβλική αφήγηση της Εξόδου του Μωυσή.

Σύμφωνα με την Egyptian Gazette, το περιστατικό σημειώθηκε στο χωριό Μπεχμπέιτ ελ Χάγκαρ, στην επαρχία Γκαρμπίγια, στο Δέλτα του Νείλου.

Ο αγρότης ειδοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες αρχαιοτήτων, με αποτέλεσμα να οργανωθούν ανασκαφές από ειδικούς του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου.







Ένα γιγαντιαίο κεφάλι αποκάλυψε το μέγεθος του αγάλματος



Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν ένα τεράστιο λίθινο κεφάλι, ύψους μεγαλύτερου του 1,5 μέτρου, το οποίο απεικονίζει τον Ραμσή Β΄ να φορά το διπλό στέμμα της Άνω και Κάτω Αιγύπτου.

Με βάση τις διαστάσεις του ευρήματος, οι ερευνητές υπολογίζουν ότι το αρχικό άγαλμα, μαζί με τη βάση του, ξεπερνούσε τα 8,2 μέτρα σε ύψος.

Στην ίδια περιοχή ανακαλύφθηκε και δεύτερο βασιλικό άγαλμα, ύψους περίπου 2,4 μέτρων. Παρότι δεν διασώζονται τα πόδια και η βάση του, το πρόσωπο παραμένει αναγνωρίσιμο, ενώ διακρίνεται και η χαρακτηριστική ριγωτή βασιλική καλύπτρα, γνωστή ως νέμες.







Η ομοιότητα των χαρακτηριστικών του με εκείνα του μεγαλύτερου αγάλματος ενισχύει την εκτίμηση των αρχαιολόγων ότι και τα δύο απεικονίζουν τον ίδιο φαραώ.







Ιερογλυφικές επιγραφές σε ροζ γρανίτη



Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνεται επίσης ένα λίθινο τμήμα από ροζ γρανίτη, ύψους περίπου 1,2 μέτρων, πάνω στο οποίο διατηρούνται αποσπάσματα ιερογλυφικών επιγραφών.

Οι επιγραφές περιλαμβάνουν βασιλικούς τίτλους, όπως «Nesu Beti», που σημαίνει βασιλιάς της Άνω και Κάτω Αιγύπτου, και «Sa Ra», δηλαδή γιος του Ρα.

Τα στοιχεία αυτά προσφέρουν πρόσθετες πληροφορίες για τη βασιλική ταυτότητα των αγαλμάτων και τη σημασία του χώρου όπου εντοπίστηκαν.

Ποιος ήταν ο Ραμσής Β΄ και η σύνδεσή του με τον Μωυσή



Ο Ραμσής Β΄, που γεννήθηκε περίπου το 1303 π.Χ., υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους ηγεμόνες της 19ης Δυναστείας της αρχαίας Αιγύπτου.







Η βασιλεία του συνδέθηκε με εκτεταμένα οικοδομικά έργα, στρατιωτικές εκστρατείες και την ενίσχυση της αιγυπτιακής ισχύος.

Παράλληλα, το όνομά του έχει συνδεθεί στη λαϊκή παράδοση και σε ορισμένες ιστορικές ερμηνείες με τον φαραώ που αντιστάθηκε στον Μωυσή, όπως περιγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη.

Ωστόσο, η ταύτιση αυτή δεν έχει αποδειχθεί ιστορικά, καθώς το βιβλίο της Εξόδου δεν κατονομάζει τον Αιγύπτιο ηγεμόνα.

Τι περιμένουν να μάθουν οι αρχαιολόγοι



Ο υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, Σερίφ Φάθι, εξέφρασε την εκτίμηση ότι τα νέα ευρήματα θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση της ιστορίας του Δέλτα του Νείλου.

Η συγκεκριμένη περιοχή αποτελούσε κατά την αρχαιότητα σημαντικό πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο.

Οι επιστήμονες αναμένεται να συνεχίσουν τη μελέτη των αγαλμάτων και του αρχαιολογικού χώρου, προκειμένου να διαπιστώσουν περισσότερα για την αρχική τους τοποθέτηση, τη χρήση του συγκροτήματος και τις αλλαγές που υπέστη στο πέρασμα των αιώνων.

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