Τι θα φάμε σήμερα; Κεφτεδάκια κοτόπουλου με μπάμιες

ΥΛΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΜΑ
600 γρ. κιμά κοτόπουλου
1 μεγάλο κρεμμύδι ξερό κόκκινο
1 ματσάκι μαϊντανό
1 πρέζα κύμινο
150 γρ. φρυγανιά τριμμένη
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΜΙΕΣ
500 γρ. μπάμιες (φρέσκες ή κατεψυγμένες, αποψυγμένες, τελείως στεγνές)
40 γρ. πελτέ ντομάτας
1 μέτρια φρέσκια ντομάτα, τριμμένη
1 μεγάλο κρεμμύδι ξερό κόκκινο
1 σφηνάκι ξίδι κόκκινο
3 κ.σ. χυμό λεμονιού
1 κ.γ. ξύσμα λεμονιού
3 σκελίδες σκόρδο
150 ml ε.π. ελαιόλαδο
1 λίτρο ηλιέλαιο για το τηγάνισμα
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΒΗΜΑ 1
Κεφτεδάκια: Ζυμώνουμε καλά όλα τα υλικά και αφήνουμε στο ψυγείο για 20΄-30΄.
ΒΗΜΑ 2
Πλάθουμε κεφτεδάκια και τα τοποθετούμε σε ένα τηγάνι με μέτρια φωτιά για να δώσουμε λίγο χρώμα.
ΒΗΜΑ 3
Τηγανίζουμε τις μπάμιες σε βαθιά φριτέζα ή σε βαθύ σκεύος σε καυτό ηλιέλαιο μέχρι να πάρουν ωραίο μελωμένο χρώμα.
ΒΗΜΑ 4
Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο. Σε κατσαρόλα ζεσταίνουμε το 1/3 από το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι για 4΄-5΄. Προσθέτουμε το σκόρδο και συνεχίζουμε για 1΄.
ΒΗΜΑ 5
Προσθέτουμε τον πελτέ ντομάτας και τον καβουρδίζουμε για 1΄-2΄. Στη συνέχεια σβήνουμε με το ξίδι και τον χυμό λεμόνι. Ρίχνουμε την τριμμένη φρέσκια ντομάτα, αλάτι και πιπέρι. Προσθέτουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο και λίγο νερό, εάν χρειάζεται.
ΒΗΜΑ 6
Σε ένα ταψί βάζουμε τα κεφτεδάκια, τις μπάμιες και τη σύβραση της ντομάτας. Σκεπάζουμε με βρεγμένη λαδόκολλα και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C στον αέρα για περίπου 30΄ μέχρι να
μελώσει το φαγητό.
ΒΗΜΑ 7
Σερβίρουμε με λίγο ξύσμα λεμονιού και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.
Πηγή: cantina.protothema.gr
Άννα Βίσση: Το «Κόντρα» στην κορυφή του Spotify μετά τη ρήξη με τον Καρβέλα
Πάολα: Η πρώτη εικόνα από το Voice στην καρέκλα του Γιώργου Μαζωνάκη