Τι θα φάμε σήμερα; Κεφτεδάκια κοτόπουλου με μπάμιες

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ΥΛΙΚΑ



ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΜΑ

600 γρ. κιμά κοτόπουλου

1 μεγάλο κρεμμύδι ξερό κόκκινο

1 ματσάκι μαϊντανό

1 πρέζα κύμινο

150 γρ. φρυγανιά τριμμένη

αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΜΙΕΣ

500 γρ. μπάμιες (φρέσκες ή κατεψυγμένες, αποψυγμένες, τελείως στεγνές)

40 γρ. πελτέ ντομάτας

1 μέτρια φρέσκια ντομάτα, τριμμένη

1 μεγάλο κρεμμύδι ξερό κόκκινο

1 σφηνάκι ξίδι κόκκινο

3 κ.σ. χυμό λεμονιού

1 κ.γ. ξύσμα λεμονιού

3 σκελίδες σκόρδο

150 ml ε.π. ελαιόλαδο

1 λίτρο ηλιέλαιο για το τηγάνισμα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ



ΒΗΜΑ 1



Κεφτεδάκια: Ζυμώνουμε καλά όλα τα υλικά και αφήνουμε στο ψυγείο για 20΄-30΄.

ΒΗΜΑ 2



Πλάθουμε κεφτεδάκια και τα τοποθετούμε σε ένα τηγάνι με μέτρια φωτιά για να δώσουμε λίγο χρώμα.

ΒΗΜΑ 3



Τηγανίζουμε τις μπάμιες σε βαθιά φριτέζα ή σε βαθύ σκεύος σε καυτό ηλιέλαιο μέχρι να πάρουν ωραίο μελωμένο χρώμα.

ΒΗΜΑ 4



Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο. Σε κατσαρόλα ζεσταίνουμε το 1/3 από το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι για 4΄-5΄. Προσθέτουμε το σκόρδο και συνεχίζουμε για 1΄.

ΒΗΜΑ 5



Προσθέτουμε τον πελτέ ντομάτας και τον καβουρδίζουμε για 1΄-2΄. Στη συνέχεια σβήνουμε με το ξίδι και τον χυμό λεμόνι. Ρίχνουμε την τριμμένη φρέσκια ντομάτα, αλάτι και πιπέρι. Προσθέτουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο και λίγο νερό, εάν χρειάζεται.

ΒΗΜΑ 6



Σε ένα ταψί βάζουμε τα κεφτεδάκια, τις μπάμιες και τη σύβραση της ντομάτας. Σκεπάζουμε με βρεγμένη λαδόκολλα και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C στον αέρα για περίπου 30΄ μέχρι να



μελώσει το φαγητό.

ΒΗΜΑ 7



Σερβίρουμε με λίγο ξύσμα λεμονιού και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Πηγή: cantina.protothema.gr

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