ΠΕΜ.15 Οκτ 2026 10:40
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΣΠΙΤΙ

Τι θα φάμε σήμερα; Κεφτεδάκια κοτόπουλου με μπάμιες

κεφτεδακια
clock 09:20 | 15/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

ΥΛΙΚΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΜΑ

600 γρ. κιμά κοτόπουλου

1 μεγάλο κρεμμύδι ξερό κόκκινο

1 ματσάκι μαϊντανό

1 πρέζα κύμινο

150 γρ. φρυγανιά τριμμένη

αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΜΙΕΣ

500 γρ. μπάμιες (φρέσκες ή κατεψυγμένες, αποψυγμένες, τελείως στεγνές)

40 γρ. πελτέ ντομάτας

1 μέτρια φρέσκια ντομάτα, τριμμένη

1 μεγάλο κρεμμύδι ξερό κόκκινο

1 σφηνάκι ξίδι κόκκινο

3 κ.σ. χυμό λεμονιού

1 κ.γ. ξύσμα λεμονιού

3 σκελίδες σκόρδο

150 ml ε.π. ελαιόλαδο

1 λίτρο ηλιέλαιο για το τηγάνισμα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΒΗΜΑ 1

Κεφτεδάκια: Ζυμώνουμε καλά όλα τα υλικά και αφήνουμε στο ψυγείο για 20΄-30΄.

ΒΗΜΑ 2

Πλάθουμε κεφτεδάκια και τα τοποθετούμε σε ένα τηγάνι με μέτρια φωτιά για να δώσουμε λίγο χρώμα.

ΒΗΜΑ 3

Τηγανίζουμε τις μπάμιες σε βαθιά φριτέζα ή σε βαθύ σκεύος σε καυτό ηλιέλαιο μέχρι να πάρουν ωραίο μελωμένο χρώμα.

ΒΗΜΑ 4

Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο. Σε κατσαρόλα ζεσταίνουμε το 1/3 από το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι για 4΄-5΄. Προσθέτουμε το σκόρδο και συνεχίζουμε για 1΄.

ΒΗΜΑ 5

Προσθέτουμε τον πελτέ ντομάτας και τον καβουρδίζουμε για 1΄-2΄. Στη συνέχεια σβήνουμε με το ξίδι και τον χυμό λεμόνι. Ρίχνουμε την τριμμένη φρέσκια ντομάτα, αλάτι και πιπέρι. Προσθέτουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο και λίγο νερό, εάν χρειάζεται.

ΒΗΜΑ 6

Σε ένα ταψί βάζουμε τα κεφτεδάκια, τις μπάμιες και τη σύβραση της ντομάτας. Σκεπάζουμε με βρεγμένη λαδόκολλα και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C στον αέρα για περίπου 30΄ μέχρι να

μελώσει το φαγητό.

ΒΗΜΑ 7

Σερβίρουμε με λίγο ξύσμα λεμονιού και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Πηγή: cantina.protothema.gr 

Άννα Βίσση: Το «Κόντρα» στην κορυφή του Spotify μετά τη ρήξη με τον Καρβέλα

Πάολα: Η πρώτη εικόνα από το Voice στην καρέκλα του Γιώργου Μαζωνάκη

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κιμάς Σκόρδο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis