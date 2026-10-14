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ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δήμος Αγίου Νικολάου: Ενίσχυση του δημοτικού στόλου με πέντε νέα οχήματα και μηχανήματα έργου

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
clock 21:27 | 14/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στην ανανέωση και ενίσχυση του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων του προχωρά ο Δήμος Αγίου Νικολάου, με την προμήθεια πέντε νέων οχημάτων και μηχανημάτων έργου, που θα συμβάλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος ενισχύεται με:

- Δύο μικρά απορριμματοφόρα, κατάλληλα για την αποκομιδή απορριμμάτων σε στενούς δρόμους, γειτονιές και σημεία όπου η πρόσβαση μεγαλύτερων οχημάτων είναι δυσκολότερη.

- Ένα εξαθέσιο φορτηγό όχημα με καρότσα, για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

- Ένα επιβατικό όχημα τύπου SUV, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

- Έναν μίνι εκσκαφέα, που θα αξιοποιηθεί για την εκτέλεση μικρών τεχνικών έργων και παρεμβάσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου.

Η προμήθεια των νέων οχημάτων και μηχανημάτων πραγματοποιήθηκε με αξιοποίηση χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «Φιλόδημος», καθώς και πόρων από τα ανταποδοτικά τέλη του Δήμου.

ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει με σταθερά βήματα την προσπάθεια εκσυγχρονισμού του δημοτικού στόλου, με στόχο τη σταδιακή αντικατάσταση παλαιών οχημάτων και τη διάθεση σύγχρονων, ασφαλέστερων και λειτουργικότερων μέσων στους εργαζομένους του Δήμου.

Προτεραιότητα παραμένει η ουσιαστική ενίσχυση των δημοτικών υπηρεσιών και η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, σε όλη τη γεωγραφική έκταση του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης, με αφορμή την προμήθεια των νέων οχημάτων και μηχανημάτων, ευχαρίστησε τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και τους αντιδημάρχους κ.κ. Στέργιο Ατσαλάκη, Γιώργο Μπελούκα και Γιώργο Αρκαδάκη, για τη συνεργασία και τη συμβολή τους στην ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

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