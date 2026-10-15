Κωνσταντινούπολη: Νεκρός 14χρονος από ηλεκτροπληξία - Χάος από τις πλημμύρες

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Κωνσταντινούπολη, καθώς ένα σφοδρό κύμα κακοκαιρίας σαρώνει την πόλη των 16 εκατομμυρίων κατοίκων. Η θεομηνία έχει αφήσει πίσω της βιβλικές καταστροφές, παράλυση των συγκοινωνιών και μια ανείπωτη τραγωδία, με θύμα ένα 14χρονο παιδί.

Η τραγωδία στο Μπαλάτ

Το πλέον θλιβερό περιστατικό που συγκλονίζει την τουρκική μεγαλούπολη σημειώθηκε στη συνοικία Μπαλάτ της περιοχής Φατίχ. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Μητροπολιτικού Δήμου, ο 14χρονος Μ.Ι. έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία όταν πάτησε σε συσσωρευμένα νερά μέσα στο πάρκο Τσουκουρμποστάν, όπου υπήρχε εκτεθειμένο καλώδιο.



Το παιδί διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργείται επίσημη έρευνα, ενώ πληροφορίες της εφημερίδας Cumhuriyet αναφέρουν ανεπιβεβαίωτα σενάρια για ακόμη τρεις περιπτώσεις ηλεκτροπληξίας στην πόλη.

Εικόνες χάους: Πλημμυρισμένο μετρό και παρασυρμένα οχήματα

Οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν εκτεταμένα προβλήματα στις υποδομές, μετατρέποντας κεντρικούς δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους.



• Σταθμοί του μετρό στις περιοχές Εσενλέρ, Ζιντσιρλίκουγιου και Τοπ Καπί πλημμύρισαν εντελώς, θέτοντας εκτός λειτουργίας τμήματα του δικτύου.



• Στο Σαριγιέ, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Υπόγειοι χώροι στάθμευσης κατακλύστηκαν από νερά, ενώ δεκάδες αυτοκίνητα παρασύρθηκαν σαν χάρτινες κούτες. Σε έναν από τους κεντρικούς δρόμους, αστικό λεωφορείο γεμάτο επιβάτες εγκλωβίστηκε στα ορμητικά νερά.



• Στην περιοχή Σουλτανγκαζή, η υπερχείλιση του αποχετευτικού δικτύου είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δεκάδες στενά και ισόγεια κτίρια.

Σε πλήρη επιφυλακή οι Αρχές – Κλειστά τα σχολεία

Μπροστά στην επικινδυνότητα των φαινομένων, ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, απηύθυνε αυστηρή σύσταση προς τους κατοίκους να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση. Ιδιαίτερη προειδοποίηση εκδόθηκε για όσους διαμένουν σε υπόγεια ή ημιυπόγεια διαμερίσματα, με την παράκληση να καταφύγουν προσωρινά σε ασφαλέστερους, ψηλότερους ορόφους.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών, Μουσταφά Τσιφτσί, υπογράμμισε πως οι αρχές βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή. Υπό τον συντονισμό της AFAD, χιλιάδες διασώστες και εκατοντάδες οχήματα επιχειρούν στην Κωνσταντινούπολη, καθώς και στην Αττάλεια η οποία επλήγη επίσης από τη θεομηνία.



Για την ασφάλεια των μαθητών, ανακοινώθηκε ότι όλα τα σχολεία της Κωνσταντινούπολης θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη (15/10).

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