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Τύλισος: Σε Γενική Συνέλευση οι αγρότες για το ελαιοτριβείο και τις αποθήκες του Συνεταιρισμού

τυλισος
clock 18:35 | 14/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Κρίσιμη Γενική Συνέλευση για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Τυλίσου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι.

Στο τραπέζι των αποφάσεων αναμένεται να πέσουν δύο μεγάλα «αγκάθια»: η εκμίσθωση του ελαιοτριβείου και η πώληση τριών εξωτερικών αποθηκών, με τη συμμετοχή των μελών να κρίνεται παραπάνω από αναγκαία.

Η ανακοινωση του συνεταιρισμού: 

Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου η συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τυλίσου

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Τυλίσου καλεί όλα τα μέλη – συνέταιρους στη συνέχιση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι, στην αίθουσα του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου στην Τύλισο.

Θέματα προς έγκριση είναι η εκμίσθωση ή μη του ελαιοτριβείου και η πώληση ή μη των τριών αποθηκών που βρίσκονται εκτός του συγκροτήματος του Συνεταιρισμού.

Η παρουσία όλων των μελών – συνέταιρων είναι απαραίτητη, λόγω της σημασίας των αποφάσεων για την πορεία του Συνεταιρισμού.

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