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Κλόε Καρντάσιαν για την αποχή της από το σεξ εδώ και τέσσερα χρόνια

khloe kardashian
clock 23:00 | 14/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στην αποχή της από το σεξ τα τελευταία τέσσερα χρόνια αναφέρθηκε η Κλόε Καρνάσιαν στην πρεμιέρα του νέου κύκλου του ριάλιτι «The Kardashians».

 «Η λίστα μου με τους πρώην είναι τόσο χάλια. Κανείς δεν θέλει να ψάξω σε αυτή τη λίστα μου. Είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει» είπε χαρακτηριστικά.

«Μπορώ απλώς να κάνω σεξ με ανθρώπους, αλλά δεν θέλω να κάνω μόνο αυτό. Φοβάμαι τόσο πολύ ακόμη και να σκεφτώ να βγω με κάποιον αυτή τη στιγμή. Απλώς δεν θέλω» σχολίασε χαρακτηριστικά.



Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο πώς έχει αλλάξει από το 2022, όταν περνούσε μια δύσκολη περίοδο εξαιτίας της σχέσης της με τον Τρίσταν Τόμσον.

«Το 2022 ήμουν ένας εντελώς διαφορετικός άνθρωπος, πιο σκοτεινός, ήμουν στενοχωρημένη. Θυμάμαι πόσο διαφορετική ήταν η ενέργειά μου, επειδή περνούσα όσα περνούσα με τον Τρίσταν» δήλωσε.

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