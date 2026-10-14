Ηρακλής - Βούρτσμπουργκ 90-73-Ήττα για τον Προμηθέα από την Τριέρ-«Έλιωσε» την Ντερτόνα ο Αρης

Το «δύο στα δύο» στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις πέτυχε το βράδυ της Τετάρτης (14/10) ο Ηρακλής, επικρατώντας και μάλιστα εύκολα της γερμανικής Βούρτσμπουργκ με σκορ 90-73.

Οι «κυανόλευκοι» πάτησαν... γκάζι στην 3η περίοδο και δεν κοίταξαν πίσω, έχοντας σε πολύ καλή μέρα τους Αμερικανούς τους.

Κορυφαίοι σκόρερ του Ηρακλή οι Μέλβιν, Στάιλς και Χόρχλερ, οι οποίοι σημείωσαν από 16 πόντους ο καθένας.

Τα δεκάλεπτα: 22-20, 39-37, 66-49, 90-73.

Με εντός έδρας ήττα από την Τριέρ με 87-83 ξεκίνησε ο Μιχάλης Μιχελάκος τη θητεία του στον πάγκο του Προμηθέα, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 1ου ομίλου στο FIBA Europe Cup. Οι Πατρινοί δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν την προσπάθεια ανατροπής τους στο δεύτερο ημίχρονο και γνώρισαν την πρώτη ήττα τους στη διοργάνωση.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Μιχελάκος): Νικολαΐδης, Κόλμαν 6, Καπετάκης 6, Φόρεστερ 9, Έβανς 17 (2), Δίπλαρος 6 (1), Ράλλης, Καλαϊτζάκης 6, Κουρουπάκης 2, Γουίλιαμς 23 (5), Αντετοκούνμπο, Κουμπόλκα 8 (2).

#Ελέγχοντας αποφασιστικά το παιχνίδι από το πρώτο λεπτό της τρίτης περιόδου και μετά, ο Άρης επιβλήθηκε απόψε, στο Αλεξάνδρειο, για την 3η αγωνιστική του Europe Cup, επί της Ντερτόνα με 88-68. Αποτέλεσμα με το οποίο διατήρησε το αήττητό του στη διοργάνωση (προηγήθηκαν οι επιτυχίες απέναντι στη Λε Μαν και την Μπούργος, εκτός και εντός έδρας, αντίστοιχα).

Τα δεκάλεπτα: 31-21, 45-44, 62-55, 88-68

ΑΡΗΣ (Βασίλης Σπανούλης): Μήτρου-Λονγκ 6 (2), Ρόμπινσον-Έρλ 19 (2), Τολιόπουλος 5, Ντιμιτρίεβιτς 15 (2), Μόργκαν 23 (3), Λίντελ 6 , Χαραλαμπόπουλος 7 (1) , Κώστας Αντετοκούνμπο , Θανάσης Αντετοκούνμπο , Μπιρτς 4, Μοκόκα 3 (1)