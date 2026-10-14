Δεμένα τα πλοία λόγω θαλασσοταρχής: Ακυρώθηκαν τα βραδινά δρομολόγια για Κρήτη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο και φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ, οι λιμενικές αρχές έχουν θέσει σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα κυριότερα λιμάνια της Αττικής και της Κρήτης.

Ακυρώθηκαν τα βραδινά δρομολόγια για την Κρήτη

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, τα προγραμματισμένα δρομολόγια των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων από τον Πειραιά προς την Κρήτη, που ήταν προγραμματισμένα για τις 21:00 το βράδυ της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου, ακυρώθηκαν οριστικά. Η ένταση των ανέμων στις θαλάσσιες περιοχές καθιστά αδύνατη και επικίνδυνη την ασφαλή εκτέλεση των πλόων.

Ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες

Η διατήρηση του απαγορευτικού έχει προκαλέσει έντονη ταλαιπωρία, με εκατοντάδες επιβάτες στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας, του Λαυρίου και της Κρήτης να αναγκάζονται να αναβάλουν ή να τροποποιήσουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια. Πολλά πλοία παραμένουν δεμένα στις προβλήτες, περιμένοντας τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ταξιδιώτες

Η επανέναρξη των ακτοπλοϊκών συνδέσεων θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από την εξέλιξη του καιρού και τη σταδιακή εξασθένηση των ανέμων.



Οι επιβάτες που έχουν εκδώσει εισιτήρια για τις επόμενες ώρες παρακαλούνται θερμά:



• Να μην μεταβαίνουν στα λιμάνια χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.



• Να επικοινωνούν άμεσα με τα κατά τόπους λιμεναρχεία ή με τα ταξιδιωτικά τους πρακτορεία για να μάθουν πότε αναμένεται η άρση του απαγορευτικού.



• Να ενημερώνονται από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για τις εναλλακτικές δυνατότητες αλλαγής ή εξαργύρωσης των εισιτηρίων τους.

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