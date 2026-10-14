ΚΚΕ: "Πυρά" της ΕΠ Κρήτης κατά Τσίπρα για την περιοδεία του στο νησί

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται η πρόσφατη διήμερη περιοδεία του Αλέξη Τσίπρα στην Κρήτη, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις των τοπικών κομματικών οργανώσεων του ΚΚΕ.

Με αφορμή τις δηλώσεις του προέδρου της «ΕΛΑΣ» για μεγάλα αναπτυξιακά έργα όπως ο ΒΟΑΚ, αλλά και για τα ζητήματα των αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, το Γραφείο Τύπου της Επιτροπής Περιοχής του ΚΚΕ εξαπέλυσε δριμεία επίθεση. Στο στόχαστρο της κριτικής βρέθηκε η «στρατηγική σύμπλευση» των προηγούμενων και της τωρινής κυβέρνησης, με φόντο τις επιπτώσεις των πολιτικών αυτών στην καθημερινότητα του λαού της Κρήτης.

Το σχόλιο του ΓΤ της ΕΠ για τη διήμερη περιοδεία του Αλέξη Τσίπρα στην Κρήτη:

Η περιοδεία του Αλέξη Τσίπρα στην Κρήτη έρχεται να επιβεβαιώσει για ακόμα μια φορά την στρατηγική σύμπλευση του νέου κόμματος του , της ΕΛΑΣ , με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και φυσικά με το ΠΑΣΟΚ. Άλλωστε και οι 3 έχουν υλοποιήσει με επιτυχία τα αντιλαϊκά μνημόνια που έχουν εφαρμοστεί στην χώρα μας και πληρώνει χρόνια τώρα ο λαός.

Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του, για τον ΒΟΑΚ , όπου παραδέχτηκε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ υλοποιεί το σχέδιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για την πραγματοποίηση του έργου. Ωστόσο το κοινό τους σχέδιο είναι ένας ιδιωτικός κλειστός αυτοκινητόδρομος, τον οποίο πληρώνει και θα πληρώνει πανάκριβα ο λαός και κυρίως θα εξυπηρετεί την κερδοφορία του ξενοδοχειακού, τουριστικού, εμπορικού και κατασκευαστικού κεφαλαίου. Άλλωστε για το λόγο αυτό ήδη ο λαός της Κρήτης είναι «στα κάγκελα» για τα ζητήματα ασφαλείας της κυκλοφορίας στα υπό κατασκευή τμήματα, αλλά και σε σχέση με την επιλογή της χάραξης του και τα προβλήματα που δημιουργεί σε πολλές περιοχές της Κρήτης.

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ , ο κ. Τσίπρας θυμήθηκε έκτων υστέρων την σύνδεση των επιδοτήσεων με την παραγωγή , όταν η ίδια η κυβέρνηση του , ήταν αυτή που νομοθέτησε την τεχνική λύση με τις ευλογίες της ΕΕ και σύμφωνα με την ΚΑΠ ,την οποία αξιοποίησε η κυβέρνηση της ΝΔ, έτσι ώστε οι επιτήδειοι στην συνέχεια να οικειοποιηθούν εκατομμύρια επιδοτήσεων και κονδυλίων που δικαιούταν οι πραγματικοί παραγωγοί , οι οποίοι σήμερα πληρώνουν το μάρμαρο του σκανδάλου.

Όσο για τις αποζημιώσεις των παραγωγών, η κυβέρνηση του, όπως και η κυβέρνηση της ΝΔ, είναι αυτές που έχουν πετάξει στις καλένδες την αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ για τις αποζημιώσεις , ένα διαχρονικό αίτημα του αγροτικού κινήματος για να μπορούν να αποζημιώνονται στο 100% και τώρα έρχεται να δώσει υποσχέσεις και λόγια του αέρα για αποζημιώσεις.

Για την αντιπλημμυρική και αντιπυρική προστασία του νησιού, όπου και εκεί ακούσαμε παχιά λόγια και υποσχέσεις, ξέχασε να αναφέρει ότι στήριξε και στηρίζει την στρατηγική πολιτική κόστους – οφέλους της ΕΕ, που κοστολογεί τις λαϊκές ανάγκες προστασίας από φυσικές καταστροφές και δίνει απλόχερα χρήμα σε έργα που εξυπηρετούν την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων.

Ο λαός της Κρήτης δεν τρώει κουτόχορτο από τα ξαναζεσταμένα παραμύθια της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας της ΕΛΑΣ και του ΠΑΣΟΚ. Μόνο η ενίσχυση του ΚΚΕ θα σηματοδοτήσει ένα βήμα μπροστά για τον λαό. Θα προστεθεί στα θετικά βήματα στην αλλαγή συσχετισμών στο εργατικό - λαϊκό κίνημα, δηλαδή στον πραγματικό αντίπαλο της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

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