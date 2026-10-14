ΟΦΗ-Κόντης: «Θέλουμε να παίξουμε το παιχνίδι μας κόντρα στην Ρέν»

Στην ανάγκη ο ΟΦΗ να παραμείνει πιστός στην αγωνιστική του ταυτότητα απέναντι στη Ρεν, αλλά και στα συμπεράσματα από την ήττα με 3-0 από την ΑΕΚ, αναφέρθηκε ο Χρήστος Κόντης στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης της Πέμπτης (15/10), για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο προπονητής της κρητικής ομάδας αναγνώρισε την ποιότητα της γαλλικής ομάδας, επισημαίνοντας ότι διαθέτει ποδοσφαιριστές που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα όταν βρίσκουν ελεύθερους χώρους. Παράλληλα, εμφανίστηκε αποφασισμένος να διατηρήσει τη φιλοσοφία του ΟΦΗ, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η ομάδα του θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες της Ρεν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν και οι δηλώσεις του για την ήττα από την ΑΕΚ, καθώς ξεκαθάρισε ότι η απογοήτευσή του προέρχεται κυρίως από τα τρία γκολ που δέχθηκε η ομάδα του σε στατικές φάσεις και όχι από τη συνολική εμφάνιση.

Κόντης: «Ξέρουμε πόσο δύσκολο θα είναι»

Αρχικά, ο Χρήστος Κόντης αναφέρθηκε στην προετοιμασία της Ρεν και στην προσοχή που εκτιμά ότι θα δώσει η γαλλική ομάδα στον ΟΦΗ.

«Προφανώς ο αντίπαλος έχει κάνει ανάλυση της ομάδας μας. Είμαστε μια ομάδα που ερχόμαστε από τρία επιτυχή αποτελέσματα στην Ευρώπη. Η προσοχή τους θα είναι πάνω μας, αλλά έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που έχει ταυτότητα. Μια παραδοσιακή ομάδα του γαλλικού ποδοσφαίρου. Ξέρουμε πόσο δύσκολο θα είναι, αλλά θα προσπαθήσουμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε», τόνισε.

«Έχουμε μια ταυτότητα, μια φιλοσοφία και με αυτή πορευόμαστε»

Ο προπονητής της κρητικής ομάδας ξεκαθάρισε ότι, παρά τις διαφοροποιήσεις που απαιτεί κάθε αντίπαλος, ο ΟΦΗ δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τις βασικές αγωνιστικές του αρχές.

«Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Έχει μια διαφορετική τακτική προσέγγιση, ανάλογα το πώς παίζει ο αντίπαλος. Εμείς όμως έχουμε μια ταυτότητα, μια φιλοσοφία και με αυτή πορευόμαστε. Αυτή μας έχει φέρει ως εδώ. Θα παίξουμε το δικό μας παιχνίδι, με τις δικές μας αρχές».

Στη συνέχεια, στάθηκε στα χαρακτηριστικά που περιμένει να έχει η αναμέτρηση.

«Παίζουμε με μια δυνατή ομάδα, που έχει κάποια δυνατά σημεία που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, από πλευράς εντάσεων και τρεξιμάτων. Περιμένουμε ότι θα πιέσουν ψηλά», συμπλήρωσε ο Έλληνας τεχνικός.

«Η Ρεν έχει αδυναμίες – Θα προσπαθήσουμε να τις εκμεταλλευτούμε»

Ερωτηθείς για τα σημεία στα οποία ο ΟΦΗ μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στη γαλλική ομάδα, ο Χρήστος Κόντης απέφυγε να αποκαλύψει συγκεκριμένες λεπτομέρειες της τακτικής του.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η Ρεν, παρά την ποιότητά της, παρουσιάζει αδυναμίες που η κρητική ομάδα έχει προσπαθήσει να εντοπίσει μέσα από την ανάλυσή της.

«Δεν ξέρω αν μπορώ να πω πολλά για το πού θα προσπαθήσουμε να χτυπήσουμε. Η Ρεν είναι μια καλή ομάδα, όμως όπως όλες οι ομάδες έχει κάποιες αδυναμίες. Ελπίζω ότι τις έχουμε εντοπίσει και θα επιδιώξουμε να τις εκμεταλλευτούμε. Θα προσπαθήσουμε με το δικό μας παιχνίδι, όταν έχουμε την μπάλα, να τη δυσκολέψουμε».

Η προειδοποίηση για τους μεσοεπιθετικούς της Ρεν

Ο τεχνικός του ΟΦΗ στάθηκε ιδιαίτερα στην ποιότητα των ποδοσφαιριστών της Ρεν που αγωνίζονται στη μεσαία γραμμή και στην επίθεση.

Όπως εξήγησε, η γαλλική ομάδα διαθέτει παίκτες που μπορούν να γίνουν απειλητικοί τόσο σε συνθήκες ανοιχτού γηπέδου όσο και όταν έχουν την κατοχή της μπάλας.

«Όλοι οι μεσοεπιθετικοί παίκτες της Ρεν, όπως και οι κεντρικοί χαφ, έχουν πολύ ποιότητα. Έχουν δυνατά αγωνιστικά χαρακτηριστικά. Παίζουν στο ανοιχτό γήπεδο, αλλά και με την μπάλα στο γήπεδο. Έχουν επιθετικούς παίκτες που μπορούν να σε δυσκολέψουν, αλλά συνολικά είναι μια ομάδα με ταλέντο, που αν έχει χώρους μπορεί να σου κάνει μεγάλη ζημιά».

Κόντης για το 3-0 από την ΑΕΚ: «Δεν είμαι απογοητευμένος από την εμφάνιση»

Ο Χρήστος Κόντης κλήθηκε να σχολιάσει και την προηγούμενη αναμέτρηση του ΟΦΗ με την ΑΕΚ, στην οποία η κρητική ομάδα γνώρισε την ήττα με 3-0.

Ο Έλληνας τεχνικός ξεκαθάρισε ότι το αποτέλεσμα ήταν βαρύ, ωστόσο η βασική αιτία της απογοήτευσής του ήταν ο τρόπος με τον οποίο προήλθαν τα τρία γκολ.

«Εγώ δεν είμαι απογοητευμένος από την εμφάνιση, αλλά από ότι δεχθήκαμε τρία γκολ από στατικές φάσεις. Το 3-0 και βαρύ είναι και άσχημο».

Παράλληλα, συνέδεσε την αγωνιστική εικόνα με τη διακοπή που είχε προηγηθεί, εκτιμώντας ότι η ομάδα ενδεχομένως να χρειάζεται χρόνο για να επανέλθει πλήρως στον ρυθμό της.

«Είναι το δεύτερο παιχνίδι μετά την διακοπή. Ίσως στο πρώτο παιχνίδι ψαχνόμαστε, μετά από την διακοπή. Στο δεύτερο παιχνίδι έχουμε ξεπεράσει αυτό το σφίξιμο, την νωχελικότητα, την αποχή ίσως. Αύριο θα δούμε αν μας έχει επηρεάσει ή όχι αυτή η διακοπή».

Κανελλόπουλος: «Θέλουμε να συνεχίσουμε όπως ξεκινήσαμε»

Πριν από τις τοποθετήσεις του Χρήστου Κόντη, τον λόγο είχε πάρει ο Γιώργος Κανελλόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στο θετικό ξεκίνημα της κρητικής ομάδας και στην προετοιμασία για την αναμέτρηση.

«Νιώθουμε πολύ όμορφα, ξεκινήσαμε ιδανικά, προετοιμαζόμαστε αρκετά καλά και θέλουμε να συνεχίσουμε όπως ξεκινήσαμε. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, ώστε να είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι», ανέφερε αρχικά.

Ο ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ υπογράμμισε ότι η ομάδα προσεγγίζει κάθε αναμέτρηση με την ίδια σοβαρότητα, ανεξάρτητα από τον αντίπαλο.

«Για εμάς δεν αλλάζει κάτι. Η προετοιμασία είναι αυτή που πρέπει. Προετοιμαζόμαστε για όλα τα ματς. Περιμένουμε ένα απαιτητικό παιχνίδι, αλλά νιώθουμε έτοιμοι πνευματικά και αγωνιστικά να αντεπεξέλθουμε».

«Όποιος κι αν βάλει το γκολ, σημασία έχει η νίκη»

Ο Γιώργος Κανελλόπουλος αναφέρθηκε και στη σημασία της συλλογικής προσπάθειας, επισημαίνοντας ότι το αποτέλεσμα της ομάδας βρίσκεται πάνω από οποιαδήποτε προσωπική διάκριση.

«Θέλω να δίνω πάντα τον καλύτερό μου εαυτό για την ομάδα. Όλοι το ίδιο κάνουμε. Αγωνιζόμαστε ως ομάδα. Όποιος κι αν βάλει το γκολ, το σημαντικό είναι η νίκη της ομάδας».

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