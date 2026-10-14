Μητσοτάκης Καμία χώρα δεν είναι "Γαλατικό Χωριό" στην παγκόσμια ενεργειακή καταιγίδα

Με το πετρέλαιο θέρμανσης να αναμένεται να ξεκινήσει κοντά στα 1,55 ευρώ το λίτρο και το αυξημένο επίδομα να φτάνει έως τα 1.500 ευρώ για τους δικαιούχους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε από τη Λάρισα το στίγμα της κυβερνητικής απάντησης στην ενεργειακή κρίση, στον απόηχο της ανακοίνωσης των νέων μέτρων. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς τις Βρυξέλλες, ζητώντας μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία και ασκώντας κριτική στην ευρωπαϊκή αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη διπλή παρέμβαση για τη θέρμανση, η οποία συνδυάζει την ενίσχυση των νοικοκυριών με την απευθείας συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου στην αντλία.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η κρατική επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο συνεχίζεται, ενώ ισόποση συνεισφορά προσθέτουν τα διυλιστήρια, διαμορφώνοντας συνολική παρέμβαση 40 λεπτών.

Δείτε την ομιλία του πρωθυπουργού:

Εγκαίνια αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Metlen Energy & Metals και του Ομίλου Καράτζη

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«Εκτιμούμε ότι αυτή θα ανοίξει γύρω στο 1,55 ευρώ», σημείωσε για την τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, επισημαίνοντας ότι θα είναι αισθητά χαμηλότερη από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε η προηγούμενη περίοδος, τον περασμένο Απρίλιο.

Επίδομα έως 1.500 ευρώ με βάση τις ανάγκες κάθε περιοχής



Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη διεύρυνση της οικονομικής στήριξης των νοικοκυριών, με το επίδομα θέρμανσης να καλύπτει όλες τις πηγές ενέργειας.

«Αυξάνουμε σημαντικά το επίδομα θέρμανσης από κάθε πηγή. Το τονίζω αυτό. Πετρέλαιο, ρεύμα, φυσικό αέριο. Φτάνουμε μέχρι τα 1.500 ευρώ», ανέφερε, προσδιορίζοντας σε περίπου 1,2 εκατομμύρια τα νοικοκυριά που αφορά η παρέμβαση.

Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το μέτρο κοινωνικά δίκαιο, εξηγώντας ότι λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές κλιματικές συνθήκες και ανάγκες θέρμανσης ανά την επικράτεια. Έφερε μάλιστα ως παραδείγματα την ορεινή Θεσσαλία, την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα, σε αντιδιαστολή με την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε τη σειρά προτεραιοτήτων που έχει θέσει η κυβέρνηση απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Πρώτα η θέρμανση των νοικοκυριών, στη συνέχεια το πετρέλαιο κίνησης και ακολούθως η βενζίνη.

«Είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε υπό τις παρούσες συνθήκες», ανέφερε, σημειώνοντας ότι πρόκειται για κοστολογημένα μέτρα, τα οποία θα επανεξετάζονται ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις.

Αιχμές προς τις Βρυξέλλες – «Δεν αρκεί να σβήνουμε τα φώτα»



Από το πεδίο των εθνικών παρεμβάσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πέρασε στην ευρωπαϊκή διάσταση της κρίσης, προαναγγέλλοντας ότι στη Σύνοδο Κορυφής θα θέσει την ανάγκη μεγαλύτερης δημοσιονομικής ευελιξίας για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Όπως εξήγησε, οι υφιστάμενοι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες προβλέπουν συγκεκριμένες οροφές δαπανών, περιορίζοντας τα περιθώρια πρόσθετων παρεμβάσεων.

Η κριτική του εστιάστηκε στην ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει πέρα από τις συστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, όπως το σβήσιμο των φώτων ή ο περιορισμός της κατανάλωσης βενζίνης.

«Όταν αλλάζουν οι συγκυρίες, πρέπει να αλλάζουν και οι πολιτικοί χειρισμοί», υπογράμμισε, εκτιμώντας ότι και άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση.

Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει συγκεκριμένα μέτρα στήριξης, θέτοντας ουσιαστικά το ζήτημα της προσαρμογής της ευρωπαϊκής δημοσιονομικής πολιτικής στις έκτακτες συνθήκες.

Η προειδοποίηση για τον λαϊκισμό



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε και πολιτικό βάθος στην παρέμβασή του, προειδοποιώντας ότι η αδυναμία αποτελεσματικής αντιμετώπισης των οικονομικών πιέσεων μπορεί να ενισχύσει τις δυνάμεις του λαϊκισμού.

«Σε ένα περιβάλλον πολιτικής αναταραχής που οι δυνάμεις του λαϊκισμού ενισχύονται, πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο τις μακροπρόθεσμες προκλήσεις, όπως η πράσινη μετάβαση, αλλά τελικά να στηρίζουμε και τους Ευρωπαίους πολίτες όταν αυτοί το έχουν περισσότερο ανάγκη», ανέφερε.

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