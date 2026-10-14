Μεσολόγγι: Παράθυρο έπεσε στο κεφάλι μαθητή – Διακομίσθηκε στο νοσοκομείο

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Σοβαρό ατύχημα με τραυματισμό μαθητή σημειώθηκε στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου, στο Μεσολόγγι, όταν παράθυρο αποκολλήθηκε μαζί με το πλαίσιό του και έπεσε πάνω στο κεφάλι του παιδιού.

Ο μαθητής της Α’ Λυκείου διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να υποβληθεί στις προβλεπόμενες εξετάσεις. Σύμφωνα με το aixmi-news.gr, ευτυχώς, ο τραυματισμός του μαθητή δεν είναι σοβαρός.

Στη φωτογραφία που δημοσιεύει το ίδιο μέσο, διακρίνεται ένα παράθυρο πεσμένο δάπεδο, ανάμεσα στα θρανία και τις καρέκλες, ενώ το τζάμι είναι σπασμένο.

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Πληροφορίες αναφέρουν πως το συγκεκριμένο κτίριο, όπου στεγάζεται το Γενικό Λύκειο, είναι παλιό και παρουσιάζει προβλήματα συντήρησης. Μετά και το περιστατικό του τραυματισμού του μαθητή, θεωρείται επιβεβλημένος ο άμεσος έλεγχος και των υπόλοιπων κουφωμάτων, ώστε να αποτραπεί ανάλογο περιστατικό.

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