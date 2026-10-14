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ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Παράθυρο έπεσε στο κεφάλι μαθητή – Διακομίσθηκε στο νοσοκομείο

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clock 19:47 | 14/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σοβαρό ατύχημα με τραυματισμό μαθητή σημειώθηκε στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου, στο Μεσολόγγι, όταν παράθυρο αποκολλήθηκε μαζί με το πλαίσιό του και έπεσε πάνω στο κεφάλι του παιδιού.

Ο μαθητής της Α’ Λυκείου διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να υποβληθεί στις προβλεπόμενες εξετάσεις. Σύμφωνα με το aixmi-news.gr, ευτυχώς, ο τραυματισμός του μαθητή δεν είναι σοβαρός.

Στη φωτογραφία που δημοσιεύει το ίδιο μέσο, διακρίνεται ένα παράθυρο πεσμένο δάπεδο, ανάμεσα στα θρανία και τις καρέκλες, ενώ το τζάμι είναι σπασμένο.

Παράθυρο

Πληροφορίες αναφέρουν πως το συγκεκριμένο κτίριο, όπου στεγάζεται το Γενικό Λύκειο, είναι παλιό και παρουσιάζει προβλήματα συντήρησης. Μετά και το περιστατικό του τραυματισμού του μαθητή, θεωρείται επιβεβλημένος ο άμεσος έλεγχος και των υπόλοιπων κουφωμάτων, ώστε να αποτραπεί ανάλογο περιστατικό.

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