Κακοκαιρία στη Ρόδο: Νεκρός 25χρονος - Παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα

Ένας άνδρας, ηλικίας 25 ετών ανασύρθηκε νεκρός από στελέχη του λιμενικού σώματος όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα, στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου Ρόδου, κατά τη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συνολικά τέσσερα οχήματα παρασύρθηκαν στη θάλασσα. Σε ένα από αυτά βρισκόταν ο άτυχος νέος, ο οποίος δεν πρόλαβε να εγκαταλείψει το αυτοκίνητο. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται σε όλο το νησί, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι, ακινητοποιημένα οχήματα και διακοπές συγκοινωνιών λόγω της κακοκαιρίας

Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο και στις συγκοινωνίες προκαλεί η κακοκαιρία που πλήττει τη Ρόδο από τα ξημερώματα, με τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να επιχειρούν σε διάφορα σημεία του νησιού. Μέσω του 112 οι πολίτες κλήθηκαν νωρίτερα να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Αντίστοιχη έκκληση έκανε πριν από λίγο και ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης πριν από λίγο.

Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν μετατρέψει δρόμους σε ποτάμια από την Ιαλυσό προς την πόλη της Ρόδου, καθώς και στις περιοχές Αφάντου, Φαληρακίου και Αρχαγγέλου, ενώ δεκάδες οχήματα έχουν ακινητοποιηθεί. Στον Αρχάγγελο, αυτοκίνητο χωρίς επιβαίνοντες παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά χειμάρρου. Η κυκλοφορία διακόπηκε στον δρόμο Αρχαγγέλου-Μαλώνας, στην περιοχή «Αίθωνας», λόγω πτώσης μεγάλου βράχου που προκάλεσε ζημιές στο οδόστρωμα και στα προστατευτικά στηθαία. Για λόγους ασφαλείας έκλεισε προσωρινά και η γέφυρα που συνδέει την κεντρική οδό με τον οικισμό του Αρχαγγέλου. Στην Ιαλυσό, κεραυνός προκάλεσε πυρκαγιά σε κατοικία, χωρίς, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, άλλες σοβαρές συνέπειες. Κεραυνός έθεσε επίσης εκτός λειτουργίας το ηλεκτρικό σύστημα της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, διακόπτοντας την εκπομπή του σταθμού. Στην περιοχή του Αρχαγγέλου εμφανίστηκε διπλός υδροστρόβιλος, από τον οποίο δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα.

Προσωρινά διακόπηκαν τα δρομολόγια της δημοτικής συγκοινωνίας εντός της πόλης, από και προς το λιμάνι της Ακαντιάς, καθώς και στη γραμμή Ρόδου-Φαληρακίου. Κλειστά παραμένουν σήμερα τα σχολεία στη Ρόδο και τη Σύμη, ενώ στη Ρόδο δεν λειτουργούν επίσης οι δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, το δημοτικό ωδείο και τα δημοτικά εργαστήρια. Από τις 12:30 το μεσημέρι έκλεισαν, για την ασφάλεια επισκεπτών και προσωπικού, οι αρχαιολογικοί χώροι Λίνδου, Καμίρου και Ακροπόλεως Ιαλυσού-Φιλερήμου, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου και το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Ματαιώθηκε επίσης η προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου. Προβλήματα μικρότερης έντασης καταγράφονται και σε άλλα νησιά της Δωδεκανήσου, όπου οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.

*Φωτογραφία: ΑΠΕ ΜΠΕ

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