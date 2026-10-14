Αυγό ολόκληρο ή μόνο ασπράδι; Τι είναι καλύτερο για τη διατροφή σου

Το δίλημμα ανάμεσα στο ασπράδι και το ολόκληρο αυγό απασχολεί όσους προσέχουν τη διατροφή τους, ιδιαίτερα όταν στόχος είναι η αυξημένη πρόσληψη πρωτεΐνης και ο περιορισμός των θερμίδων. Ωστόσο, τα δύο μέρη του αυγού έχουν διαφορετική διατροφική αξία και μπορούν να συμπληρώσουν το ένα το άλλο.

Ένα μεγάλο αυγό περιέχει περίπου 72 θερμίδες και 6 γραμμάρια πρωτεΐνης. Το ασπράδι προσφέρει περίπου 3,7 γραμμάρια πρωτεΐνης, με ελάχιστες θερμίδες και σχεδόν καθόλου λίπος, γι’ αυτό αποτελεί συχνή επιλογή σε προγράμματα διατροφής που στοχεύουν στον έλεγχο του βάρους.

Ο κρόκος, από την άλλη, περιέχει το μεγαλύτερο μέρος των βιταμινών A, D, E και K, καθώς και χολίνη, που συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου. Παράλληλα, περιλαμβάνει λιπαρά και περίπου 2,7 γραμμάρια πρωτεΐνης, προσφέροντας σημαντικά θρεπτικά συστατικά που χάνονται όταν καταναλώνεται μόνο το ασπράδι.

Η επιλογή εξαρτάται από τις προσωπικές ανάγκες και τη συνολική διατροφή. Για τον περιορισμό των θερμίδων, τα ασπράδια αποτελούν μια πρακτική λύση, ενώ το ολόκληρο αυγό προσφέρει περισσότερα θρεπτικά συστατικά. Ένας συνδυασμός ασπραδιών με έναν κρόκο μπορεί επίσης να αποτελέσει μια ισορροπημένη επιλογή.

Σημαντικό ρόλο παίζει και ο τρόπος μαγειρέματος. Το βράσιμο και το ποσέ περιορίζουν την ανάγκη για πρόσθετα λιπαρά, ενώ ο συνδυασμός του αυγού με λαχανικά και τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες μπορεί να κάνει το γεύμα πιο πλήρες.

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