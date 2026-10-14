Συνεχίζεται στη Βελμάρ το πρόγραμμα ανταλλαγής Opel Trade-Up

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Το Opel Trade-Up, το πρόγραμμα ανταλλαγής της Opel, συνεχίζεται στη Βελμάρ, δίνοντας την δυνατότητα σε υποψήφιους αγοραστές να ανταλλάξουν το παλιό τους αυτοκίνητο και να αποκτήσουν ένα νέο μοντέλο Opel με σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Το Opel Trade-Up, το πρόγραμμα ανταλλαγής της Opel, συνεχίζεται στη Βελμάρ, δίνοντας την δυνατότητα σε επιπλέον υποψήφιους αγοραστές να ανταλλάξουν το παλαιό παλιό τους όχημα αυτοκίνητο και να αποκτήσουν ένα νέο μοντέλο Opel με πρόσθετη επιδότηση με σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Στο πλαίσιο του Opel Trade-Up, όσο πιο παλιό είναι το αυτοκίνητο που ανταλλάσσεται, τόσο μεγαλύτερη είναι η επιδότηση που εξασφαλίζει ο πελάτης για την αγορά του νέου του αυτοκινήτου.

Επιπλέον, καθώς πλησιάζει το τέλος του έτους, η συγκεκριμένη περίοδος αποτελεί μια καλή ευκαιρία για όσους εξετάζουν το ενδεχόμενο αντικατάστασης του παλαιού τους αυτοκινήτου. Οι οικονομικές υποχρεώσεις που συνοδεύουν την έναρξη της νέας χρονιάς, όπως η καταβολή των τελών κυκλοφορίας, σε συνδυασμό με το αυξανόμενο κόστος συντήρησης των παλαιότερων οχημάτων, αποτελούν επιπλέον κίνητρα για την αξιοποίηση του προγράμματος.

Στο πρόγραμμα ανταλλαγής Opel Trade-Up συμμετέχουν δημοφιλή μοντέλα της μάρκας, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις, με σημαντικά οικονομικά οφέλη:

Opel Corsa: Το best seller στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων, με σύγχρονη σχεδίαση, προηγμένες τεχνολογίες και πλούσιο εξοπλισμό, με όφελος (πλέον του οφέλους ανταλλαγής) έως €3.300.

Opel Mokka: Το δυναμικό SUV με τον ξεχωριστό σχεδιασμό, την προηγμένη τεχνολογία και τον νεανικό χαρακτήρα του, με όφελος (πλέον του οφέλους ανταλλαγής) έως €2.400.

Opel Frontera: Το ευρύχωρο SUV 5 ή 7 θέσεων, ιδανικό για όσους αναζητούν άνεση, πρακτικότητα και ευελιξία στην καθημερινότητά τους, με όφελος (πλέον του οφέλους ανταλλαγής) έως €2.500.

Opel Grandland: Το κορυφαίο SUV της Opel, συνδυάζει υψηλά επίπεδα άνεσης, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και δυναμική παρουσία στον δρόμο, με όφελος (πλέον του οφέλους ανταλλαγής) έως €4.100.

Επισκεφθείτε την Opel Βελμάρ και ανακαλύψτε τα προνόμια του προγράμματος Opel Trade-Up. Περισσότερες πληροφορίες: https://www.o-velmar.gr/programmata-agoras/trade-up/

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