Μαρία Κανελλοπούλου: 55 ημέρες σε κέντρο αποκατάστασης μετά το σοβαρό τροχαίο

Μία δύσκολη περίοδο βιώνει η Μαρία Κανελλοπούλου καθώς βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης, με την επιστροφή στην καθημερινότητά της να απαιτεί χρόνο και υπομονή.

Σύμφωνα με την εκπομπή Πρωινό, το ΙΧ της προσέκρουσε σε τοίχο, με αποτέλεσμα η Μαρία Κανελλοπούλου να τραυματιστεί στο ιερό οστό. Έκτοτε, ακολουθεί μια απαιτητική πορεία ανάρρωσης, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η αποκατάστασή της αναμένεται να είναι μακρά.

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