Οι γυναίκες έχουν και έως 74% παραπάνω πιθανότητες για λάθος διάγνωση αυτοάνοσων νοσημάτων

Οι γυναίκες με αυτοάνοσα νοσήματα έχουν περισσότερες πιθανότητες να ακούσουν ότι τα συμπτώματά τους οφείλονται σε ψυχολογικούς παράγοντες, ενώ συχνά περιμένουν πολύ περισσότερο για να λάβουν διάγνωση, σύμφωνα με έρευνα των Πανεπιστημίων του Κέιμπριτζ και της Ανατολικής Αγγλίας, που δημοσιεύθηκε στο The Lancet eClinicalMedicine.

Στη μελέτη συμμετείχαν περισσότεροι από 6.600 ασθενείς, κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το 43% των γυναικών δήλωσε ότι τα συμπτώματά του αποδόθηκαν σε ψυχιατρικά αίτια, έναντι 33% των ανδρών. Αντίστοιχα, το 34% των γυναικών ανέφερε ότι οι ενοχλήσεις του αποδόθηκαν στο στρες ή το άγχος, έναντι 22% των ανδρών.

Μετά τον συνυπολογισμό παραγόντων όπως η ηλικία, η πάθηση και η οικονομική κατάσταση, οι γυναίκες εμφάνισαν 46% περισσότερες πιθανότητες να αναφέρουν λανθασμένη ψυχιατρική διάγνωση και 74% περισσότερες πιθανότητες για λανθασμένη ψυχοσωματική διάγνωση.

Αναμονή έως και δύο χρόνια για διάγνωση

Οι γυναίκες ανέφεραν επίσης περισσότερες επισκέψεις σε υπηρεσίες υγείας και μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Για τους άνδρες, το συχνότερο διάστημα μέχρι τη διάγνωση ήταν μικρότερο από τρεις μήνες, ενώ για τις γυναίκες κυμαινόταν από ένα έως δύο χρόνια. Η επικεφαλής της έρευνας, Μέλανι Σλόαν, επισήμανε ότι οι λανθασμένες διαγνώσεις μπορεί να έχουν μακροχρόνιες συνέπειες, επηρεάζοντας την εμπιστοσύνη των γυναικών προς τους γιατρούς και την αυτοεκτίμησή τους.

Ποιες παθήσεις περιλαμβάνονται

Περίπου ένας στους δέκα ανθρώπους παγκοσμίως επηρεάζεται από αυτοάνοσα νοσήματα, στα οποία το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται λανθασμένα στους ιστούς του οργανισμού. Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν κόπωση, μυϊκούς πόνους και δερματικά εξανθήματα. Σχεδόν το ένα τέταρτο των γυναικών της μελέτης ανέφερε αυτοάνοση νόσο του θυρεοειδούς, όπως η θυρεοειδίτιδα Hashimoto και η νόσος Graves, ενώ περίπου μία στις επτά έπασχε από συστηματικό ερυθηματώδη λύκο. Στους άνδρες αναφέρθηκαν συχνότερα η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η αγγειίτιδα και το αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο.

Επειδή τα συμπτώματα των αυτοάνοσων παθήσεων συχνά μοιάζουν με εκείνα άλλων ασθενειών, η διάγνωση μπορεί να είναι δύσκολη. Τα ευρήματα αναδεικνύουν την ανάγκη να περιοριστούν οι διαφορές στην ιατρική αντιμετώπιση ανδρών και γυναικών, ώστε οι ασθενείς να λαμβάνουν έγκαιρα την κατάλληλη φροντίδα.

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