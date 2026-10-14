Στο επίκεντρο του διεθνούς Τύπου η Παπούρα - Το «μνημείο-σύμβολο» της Κρήτης στη γερμανική FAZ

Στο επίκεντρο του διεθνούς δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος βρίσκεται για ακόμη μία φορά το Μνημείο της Παπούρας, με τον γερμανικό Τύπο να αφιερώνει εκτενή χώρο στη μοναδικότητα της αρχαιολογικής ανακάλυψης και στις προσπάθειες να διασφαλιστεί η προστασία του σημαντικού αρχαιολογικού ευρήματος και να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις επόμενες γενιές.

Ειδικότερα, η κυριακάτικη έκδοση της Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), μίας από τις σημαντικότερες και ευρύτερα αναγνωρισμένες εφημερίδες της Γερμανίας, δημοσίευσε στο φύλλο της Κυριακής 4 Οκτωβρίου 2026, στη σελίδα 56, ρεπορτάζ για το Μνημείο της Παπούρας.

Με τίτλο «Das verzockte Labyrinth» («Ο λαβύρινθος που παίχτηκε στα ζάρια»), το δημοσίευμα του δημοσιογράφου Win Schumacher παρουσιάζει στους αναγνώστες της Γερμανίας την ιδιαίτερη κυκλική μνημειακή κατασκευή, ηλικίας άνω των 4.000 ετών, η οποία αποκαλύφθηκε στην κορυφή του λόφου της Παπούρας, καθώς και το ξεχωριστό φυσικό και ιστορικό τοπίο που την περιβάλλει. Το αφιέρωμα εστιάζει στον μοναδικό χαρακτήρα του Μνημείου αλλά και τις προκλήσεις που ανακύπτουν από τη συνύπαρξη του με την ανάπτυξη μεγάλων έργων υποδομής, όπως είναι το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλλι.

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Παράλληλα το δημοσίευμα, αναφέρεται στην προσφυγή που είχε καταθέσει ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας από κοινού με επιστημονικούς και αρχαιολογικούς φορείς στο Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς και στην απόρριψη της, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της αναζήτησης λύσης που θα διασφαλίζει τόσο τις λειτουργικές ανάγκες του νέου αεροδρομίου όσο και την ακεραιότητα του Μνημείου.

Η εφημερίδα φιλοξενεί δήλωση του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου, ο οποίος αναφέρει: «Το Μνημείο αποτελεί από τη φύση του, μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς τόσο της Ελλάδας όσο και ολόκληρου του κόσμου. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε η άποψη ότι σήμερα κυριαρχούν τα οικονομικά συμφέροντα και δεν λαμβάνεται καμία μέριμνα για την ιστορία και τους αρχαιολογικούς θησαυρούς, τον μεγαλύτερο πλούτο του λαού μας. Δεν θα διστάσουμε να προσφύγουμε ακόμη και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο. Θα μπορούσε να είναι η τελευταία ευκαιρία για τη διάσωση ολόκληρου του αρχαιολογικού συγκροτήματος».

Το δημοσίευμα φιλοξενεί, παράλληλα, δηλώσεις της αρχαιολόγου της ΕΦΑΗ και επικεφαλής της ανασκαφής Δανάης Κοντοποδή, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι επιβάλλεται α εξεταστούν με σοβαρότητα οι εναλλακτικές λύσεις χωροθέτησης, ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία των απαραίτητων αεροναυτιλιακών υποδομών χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ακεραιότητα του μοναδικού αυτού Μνημείου. Αναφορά γίνεται επίσης, στην αρχιτέκτονα Κωνσταντίνα Μπουμπουλάκη, μία από τις πρωτεργάτριες της πρωτοβουλίας πολιτών «Save Papoura», η οποία έχει συμβάλλει ενεργά στις κινητοποιήσεις για την προστασία του Μνημείου .

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