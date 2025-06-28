Λόφος Παπούρας: Ένα από τα δέκα σπουδαιότερα αρχαιολογικά ευρήματα στον κόσμο

Την ώρα που οι είναι σε εξέλιξη οι ανασκαφικές έρευνες στην κορυφή του βουνού της Παπούρας, κοντά στο Καστέλλι Πεδιάδος, το φως βλέπει ένα μοναδικό ένα εύρημα για τη μινωική αρχαιολογία.

Τι ζητήθηκε στη λ αϊκή συνέλευση για να μην εγκατασταθεί το ραντάρ στον λόφο της Παπούρας

Την Τετάρτη 25/6/2025 πραγματοποιήθηκε ανοιχτή λαϊκή συνέλευση στο Καστέλλι Πεδιάδος παρουσία κατοίκων της περιοχής, αρχαιολόγων, περιφερειακού σύμβουλου, αντιδημάρχων και άλλων αιρετών την τοπικής κοινωνίας.

Θέμα της συνάντησης αυτής ήταν η προστασία και ανάδειξη μίας εκ των σπουδαιότερων αρχαιολογικών ανακαλύψεων, η οποία ακόμα ανασκάπτεται. Πρόσφατες δηλώσεις της Υπουργού κ, Μενδώνη υποστηρίζουν ότι το ραντάρ του αεροδρομίου θα μπει δίπλα στο υπό ανασκαφή ακόμα μνημείο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου Αρχαιολόγων Ελλάδος ''Η επέμβαση αυτή και η συγκεκριμένη χρήση θα καταστήσει απαγορευτική την ανάδειξη του λόφου ως επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου καθώς θα προκαλέσει τεράστιες μεταβολές και αλλοιώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον και το αρχαιοτοπίο, διαταράσσοντας την άρρηκτη σχέση που τα συνδέει. Επιπλέον, οι κατασκευαστικές εργασίες, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων λατόμευση με χρήση εκρηκτικών, ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στο μνημείο, του οποίου η έρευνα είναι ακόμα σε εξέλιξη.''

Η αρχαιολόγος κ. Κουτσούμπα Δέσποινα σε τοποθέτηση της ανέφερε ότι όταν ολοκληρωθεί η αρχαιολογική έρευνα και δημοσιοποιηθεί η σημασία του ευρήματος θα μιλάμε πιθανά για ένα από τα 10 σπουδαιότερα αρχαιολογικά ευρήματα στον κόσμο. Ταυτόχρονα, η ανακοίνωση αναφέρει Κατάφωρη παραβίαση του Αρχαιολογικού Νόμου.

Ποιος θα επωμιστεί τις συνέπειες όλων αυτών; Βάση της κείμενης νομοθεσίας, ελληνικής αλλά και διεθνών συμβάσεων είμαστε υποχρεωμένοι να προστατεύουμε τόσο τον αρχαιολογικό χώρο, όσο και τον περιβάλλοντα χώρο αυτού.

Τα υφιστάμενα διοικητικά όρια μας χωρίζουν σε χωριά, δήμους, περιφέρειες. Ο πολιτισμός μας ενώνει όλους μαζί σε μια Ελλάδα με βαθιά ιστορία! Η τοπική κοινωνία σχολιάζει πως η ανάπτυξη του σήμερα δεν δύναται να συνυπάρχει με την καταστροφή μνημείων που μετρούν πάνω από 4000 χρόνια ιστορίας, και υπέμεναν καρτερικά την αρχαιολογική σκαπάνη, για να φωτίσουν το ένδοξο παρελθόν του τόπου μας.

Η πολιτιστική μας ταυτότητα δεν είναι πλεονάζων εμπόδιο, είναι ευκαιρία ανάπτυξης στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου και βιώσιμου χωροταξικού σχεδιασμού. Το όραμα της τοπικής κοινωνίας για δημιουργία δικτύων πολιτιστικών διαδρομών με αφετηρία την κορωνίδα του μινωικού πολιτισμού της Πεδιάδος αλλά και ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, αναπόφευκτα θα δημιουργήσει πολλαπλά οφέλη τόσο περιβαλλοντικά- πολιτιστικά όσο και άμεσα οικονομικά προς την ίδια την τοπική κοινωνία, το Δήμο, την Περιφέρεια, το ίδιο το αεροδρόμιο, το Υπουργείο Πολιτισμού, το ίδιο το κράτος μας.

Ένα νέο τοπόσημο, που μπορεί να αναδειχθεί αντί να χρησιμοποιηθεί για λατόμευση με χρήση εκρηκτικών και χώρο εγκατάστασης συστημάτων αεροναυτιλίας και των συνοδών έργων αυτών. Η ιστορία αναδύεται μέσα από τα χέρια των ανθρώπων που σκάβουν στην κορυφή της Παπούρας εδώ και δύο χρόνια και τους ευχαριστούμε θερμά για τον αγώνα που δίνουν....

Τώρα η ιστορία είναι στα δικά μας αλλά και στα δικά σας χέρια! Σας ενημερώνουμε και ζητάμε να ενεργήσετε, από το βήμα σας ο καθένας, με όλα τα μέσα που διαθέτετε όσο το δυνατόν πιο άμεσα γιατί ο πολιτισμός είναι κοινό αγαθό όλων μας!

