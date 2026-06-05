Κρήτη: Έξι νέα οχήματα για τις Δασικές Υπηρεσίες του νησιού

Η Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Κρήτης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημερώνει ότι σήμερα Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026, παραλήφθηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών έξι (06) καινούρια υπηρεσιακά οχήματα τύπου SUV 4Χ4, μοντέλο SUZUKI VITARA.

Τα ανωτέρω οχήματα προμηθεύτηκαν από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ» του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων που εντάχθηκε στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, βάσει του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Τα αυτοκίνητα παραχωρήθηκαν οριστικά και διανεμήθηκαν στις Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες της Κρήτης (Διευθύνσεις Δασών Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου, Λασιθίου και Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών), για να ενταχθούν στον ήδη υπάρχοντα στόλο των κατά τόπους Δασικών Υπηρεσιών, με σκοπό την αποτελεσματική επιτήρηση των δασικών οικοσυστημάτων της Κρήτης και την ενίσχυση της αντιπυρικής τους προστασίας.

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