Κρήτη: Συνεχίζεται το μπαράζ αφίξεων παράνομων μεταναστών - Συνεχείς οι διασώσεις

Η Κρήτη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα, καθώς νέες αφίξεις εκατοντάδων μεταναστών καταγράφονται συνεχώς. Σε ένα μόνο 24ωρο παραπάνω από 500 άνθρωποι έφτασαν σε νότια παράλια, ασκώντας αφόρητες πιέσεις στις τοπικές κοινωνίες και αρχές.

Σε εξέλιξη βρίσκονται τρεις επιχειρήσεις διάσωσης νότια της Γαύδου και νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας, σε τρία διαφορετικά περιστατικά. Σύμφωνα με πληροφορίες στις λεμβους επιβαίνουν 175 αλλοδαποί.

Συγκεκριμένα, νότια της Γαύδου εντοπίστηκαν 45 αλλοδαποί και ανατολικά άλλοι 30 οι οποίοι έχουν ήδη μεταφερθεί, στο λιμάνι Καραβέ για τις διαδικασίες ταυτοποίησης. Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη, η διάσωση 44 μεταναστών νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας.

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