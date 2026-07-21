Ειδικός στην Τεχνητή Νοημοσύνη: «Σε δύο χρόνια, όποιος δεν χειρίζεται άνετα την AI θα μείνει εκτός αγοράς εργασίας»

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς και έρχεται να φέρει σοβαρές αλλαγές σε διάφορους τομείς της εργασίας μας. Σήμερα αποτελεί ήδη μέρος της καθημερινότητας εκατομμυρίων ανθρώπων, ενώ οι ειδικοί εκτιμούν ότι μέσα στα επόμενα δύο χρόνια η βασική γνώση χρήσης εργαλείων AI θα είναι εξίσου σημαντική με τη χρήση ενός υπολογιστή ή του διαδικτύου.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τζον Ερνάντες, ειδικός της συγκεκριμένης τεχνολογίας, εκτιμά ότι αυτή η μετάβαση θα έρθει νωρίτερα απ' όσο πιστεύουν πολλοί. Μιλώντας στο podcast La Fórmula del Éxito, υποστήριξε ότι όσοι δεν μάθουν να χρησιμοποιούν εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης ενδέχεται να βρεθούν εκτός αγοράς εργασίας μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. «Πιστεύω ότι μέσα σε δύο χρόνια τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν πάρα πολύ. Σε σημείο που, σε δύο χρόνια, όποιος δεν χειρίζεται άνετα την Τεχνητή Νοημοσύνη θα βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας», δήλωσε.

Το AI αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται πολλές εργασίες



Οι επαγγελματίες που θα γνωρίζουν πώς να αξιοποιούν τα εργαλεία AI θα μπορούν να ολοκληρώνουν πιο γρήγορα εργασίες όπως η συγγραφή κειμένων, η ανάλυση δεδομένων, η δημιουργία παρουσιάσεων, ο προγραμματισμός, η εξυπηρέτηση πελατών και η οργάνωση πληροφοριών. Εκείνοι που δεν θα αποκτήσουν αυτές τις δεξιότητες κινδυνεύουν να μείνουν πίσω στην αγορά εργασίας.

Το AI, ωστόσο, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως υποκατάστατο της ανθρώπινης σκέψης. Οι ειδικοί τονίζουν ότι λειτουργεί καλύτερα ως εργαλείο υποστήριξης και όχι ως αντικαταστάτης της κρίσης, της δημιουργικότητας και της εμπειρίας του ανθρώπου. Τα αποτελέσματά της χρειάζονται πάντα έλεγχο, καθώς μπορεί να περιέχουν λάθη ή ανακρίβειες.

Παράλληλα, η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί νέες απαιτήσεις για εκπαίδευση και διαρκή επιμόρφωση. Επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και εκπαιδευτικοί οργανισμοί επενδύουν ήδη στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, αναγνωρίζοντας ότι η εξοικείωση με την AI θα αποτελεί σύντομα βασικό προσόν για πολλές θέσεις εργασίας. Δεν θα απαιτείται όλοι να γίνουν προγραμματιστές, αλλά θα χρειάζεται να γνωρίζουν πώς να συνεργάζονται αποτελεσματικά με τα νέα εργαλεία.

Προσωπικά δεδομένα και πνευματικά δικαιώματα



Την ίδια στιγμή, αναπτύσσεται έντονος προβληματισμός γύρω από ζητήματα όπως η προστασία των προσωπικών δεδομένων, η αξιοπιστία των απαντήσεων, τα πνευματικά δικαιώματα και οι επιπτώσεις στην απασχόληση. Η τεχνολογία προσφέρει σημαντικές δυνατότητες, όμως απαιτεί υπεύθυνη χρήση και σαφείς κανόνες ώστε να αξιοποιηθεί προς όφελος της κοινωνίας.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί μια μελλοντική εξέλιξη, αλλά μια πραγματικότητα που ήδη μεταμορφώνει την εργασία και την καθημερινότητα. Όσοι επενδύσουν από σήμερα στην εκμάθηση των βασικών εργαλείων AI θα αποκτήσουν σημαντικό πλεονέκτημα τα επόμενα χρόνια, ενώ η συνεχής εκπαίδευση και η κριτική σκέψη θα παραμείνουν τα σημαντικότερα εφόδια στην ψηφιακή εποχή. «Είναι προφανές ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη βελτιώνεται πολύ γρήγορα και θα αλλάξει σημαντικά τα πράγματα τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια. Όμως διαπίστωσα ότι, όσο κι αν αλλάζει η τεχνολογία, αυτό που λείπει είναι η υιοθέτησή της. Ακόμη και σήμερα βλέπουμε ανθρώπους που δεν έχουν υιοθετήσει ούτε το Excel. Υπάρχουν επιχειρήσεις που εξακολουθούν να λειτουργούν με χειρόγραφα δελτία αποστολής. Είναι πραγματικά λυπηρό, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα», καταλήγει ο Ερνάντες.

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