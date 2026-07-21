6 ψύχραιμες κουβέντες - Οι φράσεις για να πεις σε κάποιον όταν σου φωνάζει

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Όταν κάποιος σας φωνάζει, η δική σας ψυχραιμία είναι το πιο δυνατό σας όπλο για να αποκλιμακώσετε την ένταση και να θέσετε όρια.

Εδώ είναι 6 ψύχραιμες και αποτελεσματικές φράσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

«Καταλαβαίνω ότι είσαι αναστατωμένος, αλλά δεν μπορώ να σε ακούσω όσο φωνάζεις.» – Μετατοπίζει την προσοχή στον τρόπο επικοινωνίας.

– Μετατοπίζει την προσοχή στον τρόπο επικοινωνίας. «Θέλω να σε ακούσω, οπότε σε παρακαλώ χαμήλωσε τον τόνο της φωνής σου.» – Δείχνει πρόθεση για διάλογο, αλλά με όρους σεβασμού.

– Δείχνει πρόθεση για διάλογο, αλλά με όρους σεβασμού. «Δεν επιτρέπω να μου μιλάνε με αυτόν τον τρόπο.» – Θέτει ένα ξεκάθαρο, σταθερό και αυστηρό προσωπικό όριο.

– Θέτει ένα ξεκάθαρο, σταθερό και αυστηρό προσωπικό όριο. «Προτείνω να κάνουμε ένα διάλειμμα και να το συζητήσουμε μόλις ηρεμήσουμε και οι δύο.» – Δίνει χρόνο για να πέσουν οι παλμοί και οι πλευρές να σκεφτούν λογικά.

– Δίνει χρόνο για να πέσουν οι παλμοί και οι πλευρές να σκεφτούν λογικά. «Η φωνή σου με εμποδίζει να συγκεντρωθώ σε αυτό που προσπαθείς να μου πεις.» – Εστιάζει αντικειμενικά στο πρόβλημα της επικοινωνίας χωρίς να κατηγορεί τον άλλον.

– Εστιάζει αντικειμενικά στο πρόβλημα της επικοινωνίας χωρίς να κατηγορεί τον άλλον. «Σταματάω αυτή τη συζήτηση τώρα. Θα μιλήσουμε όταν θα μπορείς να μου μιλήσεις ήρεμα.» – Η απόλυτη φράση αποχώρησης αν ο άλλος αρνείται να σταματήσει τις φωνές.

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