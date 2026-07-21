Διαμαρτυρία στην Πλατεία Ελευθερίας για τη δομή στους Αθανάτους - Εκκρεμεί συνάντηση με Πλεύρη

Στην πλατεία Ελευθερίας μεταφέρεται σήμερα (21/7) στις 19.00 η διαμαρτυρία των κατοίκων των Αθανάτων και τον γειτονικών κοινοτήτων, κατά της λειτουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, στην εθνική οδό Ηρακλείου - Μοιρών.

Οι κάτοικοι, οι οποίοι επί σειρά ημερών, διαδήλωναν την αντίθεσή τους, με συγκεντρώσεις στην επίμαχη περιοχή, αποφάσισαν να φέρουν πιο κοντά στην πόλη τα αιτήματά τους, και να εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους, κατά την άποψή τους, δεν πρέπει να γίνει η δομή στην περιοχή τους.

Οπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Σταυρακίων Ζαχαρίας Χιωτάκης, απεστάλησαν επιστολές σε κοινοβουλευτικούς, θεσμικούς, επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς, ενώ απηύθυνε κάλεσμα στους πολίτες να σταθούν στο πλευρό τους.

Ο κ. Χιωτάκης είπε ότι εκκρεμεί το ραντεβού στην Αθήνα με τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, το οποίο θα γίνει, μόλις συνταχθεί η πλήρης έκθεση του Μηχανικού, ώστε να αποδειχθεί η ακαταλληλότητα του κτιρίου των πρώην αποθηκών Σκουλούδη.

Παράλληλα πρόσθεσε ότι τις τελευταίες εβδομάδες, έχουν "παγώσει" όλες οι εργασίες που εκτελούνταν στον εξωτερικό χώρο της επιχείρησης, γεγονός που καταδεικνύει, όπως είπε, ότι και το Υπουργείο έχει αντιληφθεί ότι το κτίριο είναι ακατάλληλο.

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