Αυγενάκης: «Το Κτηματολόγιο στην Κρήτη δεν μπορεί να εξελιχθεί σε αιτία αμφισβήτησης της ιδιωτικής περιουσίας»

Με σαφές μήνυμα ότι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με την κτηματογράφηση στην Κρήτη δεν επιδέχεται άλλη καθυστέρηση και απαιτεί άμεσες πολιτικές αποφάσεις, ο Βουλευτής Ηρακλείου και πρ. Υπουργός Λευτέρης Αυγενάκης απέστειλε επιστολή προς τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Χρήστο Δερμεντζόπουλο, με κοινοποίηση στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, και στον Πρόεδρο του Ελληνικού Κτηματολογίου, κ. Αθανάσιο Λίπα.

Η επιστολή αποστέλλεται ενόψει της συνάντησης εργασίας που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιουλίου, με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Διοίκησης του Ελληνικού Κτηματολογίου, των τεσσάρων Δικηγορικών Συλλόγων της Κρήτης, των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, εκπροσώπων των μηχανικών και λοιπών θεσμικών και επιστημονικών φορέων του νησιού, με αντικείμενο την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που έχουν ανακύψει από τη διαδικασία της κτηματογράφησης στην Κρήτη.

Ο κ. Αυγενάκης επισημαίνει ότι η σύσκεψη αυτή αποτελεί μια θετική πρωτοβουλία, ωστόσο υπογραμμίζει πως πλέον δεν αρκούν οι διαπιστώσεις και οι γενικές δεσμεύσεις, αλλά απαιτούνται συγκεκριμένες αποφάσεις, σαφές χρονοδιάγραμμα και άμεσες παρεμβάσεις.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην επιστολή του: «Οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην Κρήτη δεν επιτρέπουν άλλη αναμονή και γενικές διαβεβαιώσεις. Η κατάσταση έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια μιας συνήθους διοικητικής δυσλειτουργίας και εξελίσσεται σε μείζον ζήτημα προστασίας της ιδιωτικής περιουσίας και εμπιστοσύνης των πολιτών προς το Κράτος».

Στην επιστολή γίνεται εκτενής αναφορά στη σημερινή εικόνα που επικρατεί στην Κρήτη, με τους τέσσερις Δικηγορικούς Συλλόγους του νησιού να βρίσκονται σε διαρκείς κινητοποιήσεις, έχοντας ήδη προχωρήσει ακόμη και στην επίδοση εξωδίκου κατά του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Ελληνικού Κτηματολογίου, ενώ καθημερινά καταγράφονται νέα περιστατικά λαθών και αστοχιών κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης.

Εσφαλμένες αποτυπώσεις ακινήτων, επικαλύψεις ιδιοκτησιών, ανακριβείς καταχωρίσεις, προβλήματα στους κτηματολογικούς χάρτες και σημαντικές καθυστερήσεις στις διορθώσεις έχουν δημιουργήσει ένα πρωτοφανές κλίμα ανασφάλειας για χιλιάδες ιδιοκτήτες, οι οποίοι βλέπουν τις περιουσίες τους να τίθενται υπό αμφισβήτηση χωρίς δική τους υπαιτιότητα.

Παράλληλα, η ασφυκτική πίεση των υφιστάμενων προθεσμιών, σε συνδυασμό με τον τεράστιο όγκο των λαθών που έχουν εντοπιστεί, έχει μετατρέψει τη διαδικασία των ενστάσεων και των διορθώσεων σε έναν πραγματικό αγώνα δρόμου για τους πολίτες και τους επαγγελματίες που καλούνται να διαχειριστούν τις υποθέσεις τους.

Όπως τονίζει χαρακτηριστικά ο Βουλευτής Ηρακλείου: «Δεν είναι δυνατό η ευθύνη των λαθών της κτηματογράφησης να μετακυλίεται στους ιδιοκτήτες, υποχρεώνοντάς τους να αποδείξουν μέσα σε ελάχιστο χρόνο το αυτονόητο: την κυριότητα της περιουσίας τους. Το Κράτος οφείλει πρώτα να διασφαλίσει την αξιοπιστία των κτηματολογικών στοιχείων και στη συνέχεια να απαιτεί την τήρηση προθεσμιών».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις συνθήκες λειτουργίας των Κτηματολογικών Γραφείων της Κρήτης, όπου, σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουν περιέλθει σε γνώση του, παρατηρούνται σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό, τεχνική υποστήριξη και βασικές υποδομές, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την εξυπηρέτηση των πολιτών σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο.

Ο κ. Αυγενάκης ξεκαθαρίζει ότι η επικείμενη συνάντηση δεν μπορεί να περιοριστεί σε μια ανταλλαγή απόψεων ή σε γενικές διαβεβαιώσεις, αλλά οφείλει να οδηγήσει σε συγκεκριμένες και μετρήσιμες αποφάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό ζητά:

ουσιαστική και επαρκή παράταση των προθεσμιών,

άμεση ενεργοποίηση ολοκληρωμένου μηχανισμού αντιμετώπισης των εκτεταμένων λαθών της κτηματογράφησης,

απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων, χωρίς περιττή γραφειοκρατία και χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση των πολιτών,

ουσιαστική ενίσχυση των Κτηματολογικών Γραφείων της Κρήτης με προσωπικό και τεχνικά μέσα,

συνεχή συνεργασία του Υπουργείου με τους Δικηγορικούς Συλλόγους, τα Τεχνικά Επιμελητήρια και όλους τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς,

συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης όλων των απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών.

Όπως επισημαίνει στην επιστολή του: «Η κοινωνία της Κρήτης αναμένει συγκεκριμένες αποφάσεις, σαφές χρονοδιάγραμμα και μετρήσιμες δεσμεύσεις».

Κλείνοντας, ο Βουλευτής Ηρακλείου υπογραμμίζει ότι το Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θεσμικές μεταρρυθμίσεις της χώρας, όμως η επιτυχία του δεν μπορεί να αξιολογείται αποκλειστικά με βάση την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

Όπως αναφέρει: «Το Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θεσμικές μεταρρυθμίσεις της χώρας. Η επιτυχία του, όμως, δεν κρίνεται μόνο από την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, αλλά κυρίως από την ακρίβεια των στοιχείων, την προστασία της ιδιωτικής περιουσίας και την εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τη Διοίκηση. Δεν μπορεί να εξελιχθεί σε αιτία αμφισβήτησης περιουσιακών δικαιωμάτων, πολυετών δικαστικών διενέξεων και κοινωνικής ανασφάλειας».

Ο Λευτέρης Αυγενάκης εκφράζει την προσδοκία ότι η συνάντηση της Τετάρτης θα αποτελέσει ουσιαστικό σημείο καμπής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της κτηματογράφησης στην Κρήτη, συνοδευόμενη από συγκεκριμένες ανακοινώσεις, δεσμεύσεις και άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις που θα αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και θα διασφαλίσουν πλήρως τα ιδιοκτησιακά τους δικαιώματα.

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