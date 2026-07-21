Στάχτη 420.000 στρέμματα στη Γαλλία – Χειρότερα και από το 2022

Πρωτοφανείς διαστάσεις έχουν λάβει φέτος οι δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία, καθώς ποτέ στη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών δεν είχαν καεί τόσο μεγάλες εκτάσεις έως τα μέσα Ιουλίου.

Αυτό προκύπτει από τα δορυφορικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ενημέρωσης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), τα οποία αποτυπώνουν τις συνέπειες των πρόσφατων μεγάλων μετώπων στο νότιο τμήμα της χώρας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού.

Στάχτη πάνω από 420.000 στρέμματα

Από τον Ιανουάριο έως τα μέσα Ιουλίου του 2026, περισσότερα από 420.000 στρέμματα γης έγιναν στάχτη, με τη συνολική καμένη έκταση να ξεπερνά το προηγούμενο ρεκόρ του 2022. Ήδη, μάλιστα, οι φετινές καταστροφές είναι μεγαλύτερες από το σύνολο των εκτάσεων που κάηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025.

Από το δάσος του Φοντενεμπλό έως τις ορεινές περιοχές της Ντρομ, του Βαρ και της Κορσικής, περίπου 150.000 στρέμματα έχουν καεί μόνο από τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, η οποία βασίστηκε στα στοιχεία του EFFIS.

Η Γαλλία, όπως και μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής ηπείρου, βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονη ξηρασία, η οποία ακολούθησε το ιστορικών διαστάσεων κύμα καύσωνα που έπληξε τη δυτική Ευρώπη τον Ιούνιο.

Οι δασικές πυρκαγιές γίνονται ολοένα συχνότερες και πιο καταστροφικές εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Το 2025, περισσότεροι από 10 εκατομμύρια στρέμματα κάηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για πρώτη φορά από την έναρξη των καταγραφών του EFFIS το 2006.

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