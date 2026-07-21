Ρέθυμνο: Ανοιχτή η κλιματιζόμενη αίθουσα του Κεντρικού ΚΑΠΗ λόγω καύσωνα

Μέχρι τις 20:00 θα παραμείνει ανοιχτή την Τετάρτη 22 Ιουλίου η κλιματιζόμενη αίθουσα του Κεντρικού ΚΑΠΗ του Δήμου Ρεθύμνης, προκειμένου να εξυπηρετήσει πολίτες που έχουν ανάγκη προστασίας από τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες.

Η πρωτοβουλία λαμβάνεται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης και την αρμόδια αντιδήμαρχο Άννα Ελευθεριάδου - Γκίκα, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω του καύσωνα. Η κλιματιζόμενη αίθουσα του Κεντρικού ΚΑΠΗ, στην οδό Μοάτσου 2, θα είναι διαθέσιμη από τις 08:00 έως τις 20:00, με στελέχη της Κοινωνικής Υπηρεσίας να βρίσκονται στον χώρο για την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στους επισκέπτες.

Ο Δήμος Ρεθύμνης απευθύνει έκκληση στους πολίτες, ιδιαίτερα σε όσους ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα αυτή για την προστασία της υγείας τους κατά τη διάρκεια του κύματος υψηλών θερμοκρασιών.

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