Μπάσκετ: Στην Αναγέννηση για τη νέα χρονιά ο Γιαννούλτσης

Σε μία νέα προσθήκη προχώρησε η ομάδα της Αναγέννησης που ενέταξε στο δυναμικό της τον Γιάννη Γιαννούλτση. Ο 24χρονος φόργουορντ έχει σημαντικές εμπειρίες από τη συμμετοχή του τόσο σε Ελληνικές ομάδες όσο και κολεγιακές στις ΗΠΑ.



Αναλυτικά η ανακοίνωση :



«Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την απόκτηση του Γιάννη Γιαννούλτση. Ο 24χρονος forward θα ενισχύσει την Αναγέννηση στην παρθενική της συμμετοχή στην Elite League, φέρνοντας μαζί του πολύτιμες εμπειρίες από την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες



Ξεκίνησε την πορεία του από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, με τον οποίο κατέκτησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων το 2018. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην IMG Academy, ενώ η κολεγιακή του διαδρομή περιλάμβανε τα Virginia Southwest CC, Spring Hill College και Lawrence Technological University.



Τη σεζόν 2024-25 με το Lawrence Tech (NAIA) είχε κατά μέσο όρο 5,1 πόντους και 4,3 ριμπάουντ σε 26 συμμετοχές.



Την αγωνιστική περίοδο 2025-26 επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό της Δόξας Λευκάδας, με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Elite League και του UNICEF Trophy, ολοκληρώνοντας τη σεζόν με 2,1 πόντους και 1,7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.



Γιάννη, καλωσόρισες στην οικογένεια της Αναγέννησης. Σου ευχόμαστε υγεία και μια σεζόν γεμάτη επιτυχίες με τα “πράσινα”.»