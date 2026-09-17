Ηράκλειο: Στις 21 Σεπτεμβρίου έρχεται το 11ο Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής





Πέντε γλυπτά από λευκό μάρμαρο, υψηλής καλλιτεχνικής αξίας, αναμένεται να φιλοτεχνήσουν γλύπτες από την Κίνα, την Κούβα και την Ελλάδα, στο πλαίσιο του 11ου Διεθνούς Συμποσίου Γλυπτικής του Δήμου Ηρακλείου, που θα πραγματοποιηθεί από την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης.



Οι διακεκριμένοι γλύπτες θα μετατρέψουν μεγάλους όγκους μαρμάρου σε έργα τέχνης, μέσα σε διάστημα είκοσι ημερών. Θα εργάζονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που βρίσκεται στο Βενεράτο της δημοτικής ενότητας Παλιανής. Μικροί και μεγάλοι θα μπορούν ελεύθερα να επισκέπτονται τον χώρο όπου οι καλλιτέχνες θα φιλοτεχνούν τα έργα τους και να παρακολουθούν πώς δημιουργούνται τα γλυπτά από μάρμαρο. Στη συνέχεια, τα έργα αυτά θα αποτελούν περιουσία του δήμου Ηρακλείου και θα τοποθετηθούν σε δημόσιους χώρους. Θα πάρουν μέρος οι καλλιτέχνες Óscar Laureliano Aguirre Comendador από την Κούβα, Yang Liu από την Κίνα, Αντώνης Μυρωδιάς, Λήδα Παυλή και Μανώλης Χαρκούτσης από την Ελλάδα.

Μέγας χορηγός της διοργάνωσης είναι ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Μαρμάρου, μέλη – επιχειρήσεις του οποίου, χορήγησαν το σύνολο των όγκων του λευκού μαρμάρου, που θα φιλοτεχνήσουν οι καλλιτέχνες. Το διεθνές συμπόσιο Γλυπτικής, πραγματοποιείται με την υποστήριξη των κοινοτικών συμβουλίων και των πολιτιστικών συλλόγων Βενεράτου, Δαφνών, Αυγενικής, Κερασίων και Σίβα. Πολύτιμη είναι η συμβολή των τοπικών επιχειρήσεων.

Κλείνει είκοσι χρόνια

Φέτος, το Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής κλείνει είκοσι χρόνια. Ξεκίνησε πιλοτικά το 2006, από μια προσπάθεια των γλυπτών Μανώλη Χαρκούτση και Χρήστου Τσουμπλέκα και τον τότε Δήμο Παλιανής, με προσκεκλημένους καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το συμπόσιο έτυχε ένθερμης υποδοχής και υποστήριξης, από την τοπική κοινωνία.

Από τότε μέχρι και σήμερα ο Μανώλης Χαρκούτ

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σης που κατοικεί στο Βενεράτο, υποστηρίζει σθεναρά τον θεσμό και ο Χρήστος Τσουμπλέκας έχει λάβει μέρος με έργα του, σε αρκετές διοργανώσεις.

Το Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής Δήμου Ηρακλείου, είναι ένα από τα παλαιότερα και τα πιο γνωστά συμπόσια Γλυπτικής στην Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Επίσης, το μοναδικό στην Ελλάδα που γίνεται με μία χρονική συνέχεια και με διεθνή χαρακτήρα.

Μέχρι σήμερα, στον θεσμό, έχουν λάβει μέρος γλύπτες από είκοσι χώρες και συγκεκριμένα από Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Γερμανία, Τουρκία, Ελβετία, Η.Π.Α, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Αίγυπτο, Ισπανία, Ρωσία, Σερβία, Ινδία, Συρία, Περού και από τα νησιά της Καραϊβικής. Φέτος, προστίθενται η Κούβα και η Κίνα. Επίσης, έχουν λάβει μέρος τριάντα τέσσερις γλύπτες και γλύπτριες από την Ελλάδα, ανάμεσά τους και πανεπιστημιακοί καθηγητές. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 6ο Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής (2012), πραγματοποιήθηκε με την καλλιτεχνική ευθύνη της εκλιπούσης, διακεκριμένης γλύπτριας, Ασπασίας Παπαδοπεράκη. Επίσης , στο 7ο Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής (2014), έλαβαν μέρος με έργα τους οι εκλιπόντες, διακεκριμένοι γλύπτες Νικηφόρος Βοσκάκης και Χρήστος Ρηγανάς.

Το Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής έχει αποδώσει εβδομήντα τρία έργα τέχνης, σε πωρόλιθο, μάρμαρο Γορτύνης και λευκό μάρμαρο. Στο 2ο διεθνές συμπόσιο το 2007 αξιοποιήθηκαν και άλλα υλικά, όπως σίδερο, μπετόν και γυαλί. Ορισμένα από αυτά τα έργα έχουν ήδη τοποθετηθεί στο Ηράκλειο και σε χωριά, ενώ άλλα έργα βρίσκονται, προς το παρόν, στην υπαίθρια γλυπτοθήκη του Βενεράτου, μεγάλο μέρος των οποίων προγραμματίζεται να τοποθετηθεί στην πόλη του Ηρακλείου και σε χωριά του Δήμου.

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