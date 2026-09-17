Ανδρουλάκης: «1,37 δισ. ευρώ το κόστος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ τον πρώτο χρόνο»

Στη διάρκεια της συνέντευξης του στην εκπομπή «Αταίριαστοι» με τους Χ. Κούτρα και Γ. Ντσούνο στον ΣΚΑΪ, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, περιέγραψε το διαφορετικό σχέδιο του Κινήματος για να αυξηθεί η παραγωγή πλούτου στη χώρα.

«Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, η Ελλάδα θα μπει σε περιπέτειες, αν δεν έχουμε άλλο παραγωγικό μοντέλο και άλλη πολιτική. Πρέπει να επενδύσουμε σε μία άλλη παραγωγική βάση, που δεν θα είναι real estate -να ξεπουλάμε τα ακίνητά μας και να εμφανίζουμε ανάπτυξη-, και δεν θα βασίζονται τα έσοδα σε έμμεσους φόρους οι οποίοι είναι εξαρτώμενοι από τον πληθωρισμό που αυξάνει με την ακρίβεια. Έχουμε ένα άλλο όραμα για ένα παραγωγικό μοντέλο που θα συνδέεται με τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση και έναν σύγχρονο τουρισμό προστιθέμενης αξίας», σημείωσε.

Ως προς την κοστολόγηση των μέτρων με δημοσιονομικό αποτύπωμα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ (σταδιακή καταβολή του 13ου μισθού, καταβολή σε δύο δόσεις της 13ης σύνταξης, νέο ΕΚΑΣ, κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας και ετήσιο επίδομα τέκνου για 3 έτη), ο κ. Ανδρουλάκης εξήγησε:



«Σε μία κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, την πρώτη χρονιά το συνολικό κόστος των μέτρων είναι 1,370 δισ. ευρώ και η καθαρή δαπάνη 1,2 δισ. Τον τέταρτο χρόνο, που μεσολαβεί και η τελευταία δόση της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού, είναι 3,8 δισ. δηλαδή καθαρό 3,1 δισ.

Όταν ο κ. Μητσοτάκης πήγε στη ΔΕΘ το 2018 και ήταν στη δική μου θέση -το έφερα ως παράδειγμα και χθες στη Βουλή-, υποσχέθηκε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και οριζόντια μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 22% και από το 13% στο 11%, τον ρωτήσατε πόσο κόστιζε το πρόγραμμά του; Θυμάστε τις σας είπε; Δεν είπε ποτέ. Έλεγαν ό,τι τους κατέβει. Και γι' αυτό δεν τα έκαναν».

Ερωτηθείς για την αξιολόγηση των προεκλογικών προγραμμάτων των κομμάτων από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ο κ. Ανδρουλάκης κατέδειξε ότι «το Δημοσιονομικό Συμβούλιο βεβαίως πρέπει να ελέγξει τα προγράμματα όλων των κομμάτων», αλλά έθεσε και μια σημαντική διάσταση, αυτή της αξιολόγησης και της επίπτωσης κάθε μέτρου στην οικονομία και την κοινωνία.







Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποδόμησε το κυβερνητικό δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος» αλλά και όπως το περιέγραψε ο υπουργός Δικαιοσύνης κάνοντας λόγο για «ντου από τους απέναντι», αν δεν επανεκλεγεί η Νέα Δημοκρατία.

«Τη μια λένε ‘’Μητσοτάκης ή Χάος’’, την άλλη λένε ‘’Μητσοτάκης ή Ερντογάν’’, την τρίτη λένε ‘’Ελπίδα ή Περιπέτεια’’. Δηλαδή, είμαστε εμείς η “περιπέτεια” και είναι η “ελπίδα” η Νέα Δημοκρατία. Στα ενοίκια ελπίδα; Στην υγεία ελπίδα; Στην παιδεία ελπίδα; Πού έχουν δώσει ελπίδα; Όταν ο λαός έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, ποια είναι η επιτυχία τους;», αναρωτήθηκε δηκτικά.

«Στο πεδίο της ακρίβειας, η Νέα Δημοκρατία δεν έβαλε κανόνες. Χρησιμοποίησε την ακρίβεια για να βγάζει έσοδα και να τα κάνει pass και ρουσφέτια», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης και συμπλήρωσε ως προς το κυβερνητικό επιχείρημα ότι η ακρίβεια στα καύσιμα και τα τρόφιμα είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες: «Έχω εδώ τον κατάλογο. Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στην αμόλυβδη: Είμαστε 5οι. Ολλανδία, Δανία, Ιταλία, Ιρλανδία, Ελλάδα. Έχουμε την ίδια αγοραστική δύναμη με αυτές τις χώρες;».

Ως προς το πραγματικό διακύβευμα της κάλπης, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε πως «ο ελληνικός λαός σε λίγους μήνες θα αξιολογήσει αν πρέπει να έχει τρίτη θητεία αυτή η κυβέρνηση, με τη διαφθορά που υπάρχει σήμερα, την ατιμωρησία, τα προβλήματα στο κράτος.

Για μένα, στις επόμενες εκλογές θα κριθούν το όραμα για το αύριο και τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής. Θεωρούμε ότι η κυβερνητική πολιτική έχει αποτύχει. Εμείς έχουμε και το όραμα και το σχέδιο και το πολιτικό προσωπικό. Και έχουμε και κάτι περισσότερο: Δεν έχουμε εξαρτήσεις. Θα κάνουμε τις συγκρούσεις και θα εφαρμόσουμε αυτήν την πολιτική».

Αναφερόμενος στις παθογένειες του κράτους και πως η λειτουργία του πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις διαφάνειας και αποτελεσματικότητας, έδωσε δυο παραδείγματα:



«Ζωονόσοι: 600.000 ζώα έχουν σφαγιαστεί, χωρίς παράλληλα να εφαρμόζονται πολιτικές αντικατάστασης ζωικού κεφαλαίου. Πρώτη φορά είχαμε αφθώδη πυρετό στην Ελλάδα; Όχι, υπήρχαν όμως σοβαροί ελεγκτικοί μηχανισμοί από το αρμόδιο υπουργείο που περιόριζαν τη ζωονόσο σε μία μικρή περιοχή και δεν υπήρχε τέτοια εξάπλωση σε όλη την Ελλάδα.

Όλοι μιλάμε για το κέντρο που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Άκουσα να λέει ο αρμόδιος υπουργός ότι υπάρχουν κρατικές ευθύνες και ίσως να έπρεπε να κάνουμε ένα σώμα "Ράμπο Υγείας" για να διενεργεί τους ελέγχους. Δεν είπε, όμως, πως υπήρχε σώμα επιθεωρητών υπηρεσιών υγείας που το ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ με υπουργό τον Αλέκο Παπαδόπουλο και το κατάργησε η Νέα Δημοκρατία επί Κυριάκου Μητσοτάκη. Άρα, όταν καταργείς ή υπονομεύεις και υποβαθμίζεις τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους, δίνεις περιθώριο σε απατεώνες, σε πονηρούς, σε μεσάζοντες, σε πολυεθνικές να προσφέρουν κακές υπηρεσίες, να κάνουν πολύ ακριβή τη ζωή του ελληνικού λαού. Άρα, για μένα επίδικο είναι το κράτος».

Σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε σε όσους εγείρουν το επιχείρημα περί ανεύθυνης στάσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης.



«Άκουγα σε δελτία ειδήσεων αναλυτές να διερωτώνται: “το ΠΑΣΟΚ είναι ανεύθυνο; Δεν στήριξε τη συνταγματική αναθεώρηση; Αφού συμφωνούσαν να αλλάξει το άρθρο 86, γιατί είπαν όχι;”. Αν ρωτήσω 100 πολίτες και οι 100 θα μας πουν να αλλάξει το άρθρο 86. Η Νέα Δημοκρατία όμως το αλλάζει; Όχι. Και με την αναθεώρηση που προτείνει, τον τελικό λόγο τον έχει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Άρα, σε τι μου ζήτησαν να συμφωνήσω; Να συμφωνήσω δηλαδή να μείνουμε στα ίδια. Δεύτερο επιχείρημα: Αν πιάσω 100 πολίτες έξω από τον ΣΚΑΪ και τους ρωτήσω: ‘’Θέλετε την ηγεσία της δικαιοσύνης να τη διορίζει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση ή προκρίνετε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ να βγαίνει από ένα σώμα ευρύτερο που θα απαρτίζουν οι δικηγορικοί σύλλογοι, οι νομικές σχολές, το δικαστικό σώμα και βουλευτές όλων των κομμάτων;’’. Νομίζω ότι και οι 100 θα συμφωνήσουν να μην διορίζει την ηγεσία της δικαιοσύνης ο Πρωθυπουργός. Τί προτείνει στην αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία; Να την διορίσει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, άρα πάλι ο Μητσοτάκης ή ο επόμενος. Εδώ, λοιπόν, γίνεται ένα παιχνίδι εντυπώσεων, με συστηματικό τρόπο, όπου πολλοί δημοσιολογούντες αντί να πουν την καθαρή αλήθεια, όποτε αφορά τη Νέα Δημοκρατία, το πάνε χαμηλά. Επειδή το Σύνταγμα δεν είναι επιμέρους ζήτημα αλλά κεντρικό, το ΠΑΣΟΚ πήγε με τις προτάσεις του, με τις θέσεις του, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν ήθελε καμία αλλαγή. Θέλει να μείνουν τα πράγματα ως έχουν και νομίζω ότι τα δύο εμβληματικά παραδείγματα που έδωσα, είναι ξεκάθαρα».

Κλείνοντας, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε: «Το θέμα της ακυβερνησίας και της έλλειψης σταθερότητας το χρησιμοποιεί κάθε κυβέρνηση λίγο πριν τις εκλογές. Δηλαδή, λέει: "κλείστε τα μάτια στη διαφθορά, στην ακρίβεια, και, επειδή δεν θα έχουμε κυβέρνηση, δώστε μας μία ακόμη ευκαιρία". Πόσες θέλουν; Δύο είχε ο κ. Τσίπρας, δύο είχε ο κ. Μητσοτάκης. Θέλουν και τρίτη ευκαιρία; Είδαμε τα χαΐρια μας. Η χώρα δεν πρέπει να πάει παραπίσω. Πρέπει να πάει παρακάτω. Το ΠΑΣΟΚ έχει και πρόγραμμα, έχει και στελέχη, έχει και ανεξαρτησία από τα συμφέροντα, για να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες στη ζωή των πολιτών. Αυτό είναι για μένα η πολιτική αλλαγή. Δεν είναι εναλλαγή σε θέσεις εξουσίας. Δεν δίνω μάχη για την εξουσία. Δίνω μάχη για την πολιτική αλλαγή. Άρα, να χρησιμοποιήσω τη δύναμη που θα μας δώσει ο ελληνικός λαός για να κάνω την Ελλάδα μία σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, με θεσμούς, με κράτος δικαίου, με κοινωνικό κράτος, με πραγματική ανάπτυξη».

«Μόνο αν είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ, μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Διότι, αν δεν είναι πρώτο, μαθηματικά δεν υπάρχει η δυνατότητα να σχηματιστεί κυβέρνηση που να οδηγεί τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Ας μιλάμε, λοιπόν, με ειλικρίνεια στους πολίτες. Διεκδικώ την πρωτιά, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να φύγει η Νέα Δημοκρατία και να αλλάξουμε πολιτική.

Στο σενάριο που η Νέα Δημοκρατία έχει αντίπαλο το κόμμα του κ. Τσίπρα, θα είναι ένα πολύ εύκολο σενάριο για αυτήν, διότι θα πάει να συγκριθεί με το χθες. Αυτό, λοιπόν, είναι και το σχέδιό της. Να κάνει ό,τι έκανε το 2023. Αντί να απολογείται για τα πεπραγμένα της, να λέει: "α, εντάξει, τα κάναμε μπάχαλο, αλλά αυτοί τα έκαναν χειρότερο μπάχαλο".

Για αυτό, τονίζω ότι δεν χρειάζεται σύγκριση για το ποιος ήταν ο χειρότερος. Χρειάζεται η σύγκριση για το ποιος έχει το καλύτερο πρόγραμμα, το καλύτερο πολιτικό προσωπικό και το καλύτερο όραμα για τη χώρα», κατέληξε.

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