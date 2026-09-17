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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Έπεσε από τα Ενετικά Τείχη – Μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο

ΕΝΕΤΙΚΑ ΤΕΙΧΗ
clock 18:07 | 17/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (17.09) στο ΕΚΑΒ Ηρακλείου, μετά από  για πτώση μεσήλικα άνδρα από τα Ενετικά Τείχη στο Κομμένο Μπεντένι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να στεκόταν σε πεζούλι, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες έπεσε. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο για την παροχή βοήθειας και τη μεταφορά του στο Βενιζέλιεο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας φέρει σοβαρά τραύματα ενώ την ίδια στιγμή διερευνώνται τα αίτια της πτώσης.

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Κομμένο Μπεντένι Πτώση
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