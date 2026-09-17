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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 18χρονη μητέρα – Δεν μπορεί να προσεγγίσει το βρέφος

Βρέφος
clock 15:25 | 17/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου η 18χρονη μητέρα στα Χανιά, μετά την απολογία της στην ανακρίτρια για την υπόθεση κακοποίησης του 17 ημερών βρέφους της.

Μετά τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, αποφασίστηκε να μην προφυλακιστεί. Σε βάρος της επιβλήθηκε απαγόρευση προσέγγισης του παιδιού, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική παρουσία σε Αστυνομικό Τμήμα και παρακολούθηση προγράμματος στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας.

Η 18χρονη φέρεται να παραδέχθηκε ότι χτύπησε το βρέφος, επικαλούμενη επιλόχειο κατάθλιψη και χρόνια προβλήματα ψυχικής υγείας. Σύμφωνα με στοιχεία του «Χαμόγελου του Παιδιού», η ίδια είχε υπάρξει θύμα κακοποίησης από την παιδική της ηλικία.

Το βρέφος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

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